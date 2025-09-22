Ore remediale pentru ciclul primar. Cât stau copiii la școală

Mărirea normei didactice, corespunzător „Legii Bolojan”, se aplică începând cu acest an școlar. Astfel, cu doar trei zile înainte de începerea cursurilor anului școlar 2025-2026, învățătorii și profesorii din învățământul primar au aflat că trebuie să mărească norma săptămânală cu două ore „remediale”.

- Publicitate -

Potrivit Edupedu, prevederea se aplică din toamna acestui an și până la începutul anului școlar 2029-2030.

Odată cu punerea în consultare publică a metodologiei, învățătorii au aflat că trebuie să le organizeze pe grupe de copii.

”Art. 2 – „(1) Programul ÎR se organizează pe grupe eterogene formate, de regulă, din 6 -12 elevi, astfel încât să se asigure învățarea diferențiată, colaborativă și adaptată nivelului individual de competență.

Administrație Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi în Prahova Potrivit unui raport al Curții de Conturi, în urma acțiunilor de control în ultimii doi ani din Prahova au fost descoperite mai multe nereguli. Auditorii...

- Publicitate -

În funcție de situația specifică fiecărei clase, numărul elevilor dintr-o grupă poate varia, iar grupa poate fi constituită sub efectivul minim sau peste efectivul maxim prevăzut.

(3) Învățarea remedială se desfășoară înainte sau după programul școlar obligatoriu, în funcție de resursele disponibile și se planifică în orar în două zile pe săptămână, pentru a asigura continuitatea și eficiența intervenției pedagogice; durata unei activități este de 45 de minute.

(4) Activitățile se pot desfășura în spațiile proprii ale unității de învățământ, în alte unități școlare, sau în spații puse la dispoziție de autoritățile locale, cu condiția ca acestea să fie autorizate pentru desfășurarea activităților educaționale” precizează documentul citat de Edupedu.

- Publicitate -

Dacă durata unei activități este de 45 de minute, acest lucru înseamnă că pentru un total de două ore, cadrele didactice trebuie să aloce trei ore de 45 de minute.

Ce înseamnă pentru elevi orele suplimentare remediale?

În metodologie se arată că: „În funcție de situația specifică fiecărei clase, numărul elevilor dintr-o grupă poate varia, iar grupa poate fi constituită sub efectivul minim sau peste efectivul maxim prevăzut”.

Din această cauză mulți învățători preferă să țină, practic, o oră în plus, cu toată clasa, în cele trei zile pe săptămână. Exprimarea „peste efectivul maxim prevăzut” le permite acest lucru.

Educație Când primesc elevii de clasa a V-a bursele de merit Elevii de clasa a V-a vor primi bursă de merit în valoare de 450 de lei pe lună de-abia în februarie 2026, pentru luna...

- Publicitate -

Și, în acest fel, elevii de clasa pregătitoare, sau elevii de clasa I, la o oră de curs de 45 de minute, cu o pauză de 10 minute, petrec la școală aproape cinci ore: intră la ora 8:00 și termină cursurile la ora 12:30.

„Este cam mult pentru cei mici. La finalul orelor de program sunt deja obosiți”, este de părere o învățătoare din Ploiești. „Este bine, nu cred că vor avea probleme de concetrare. Cred că este un avantaj și pentru ei să facă mai mult la clasă. În acest fel vor avansa mai ușor”, crede un alt cadru didactic.

„Să ții în bancă un copil de șase ani, timp de peste patru ore pe zi, mi se pare cam mult. Oare guvernanții s-au gândit mult atunci când au instaurat aceste ore remediale la cei mici?”, este de părere o mămică a unui elev de clasa I.

- Publicitate -

Oricum ar fi, încercarea executivului de a mări norma didactică are ca efect direct prelungirea programului elevilor care, și așa, la clasele mici aveau destul de multe ore de curs în programă.