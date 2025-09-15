Alexia Eram vine la Zbor Hub Ploiești

Alexia Eram, fata Andreei Esca, vine la Zbor Hub Ploiești, un spațiu dedicat tinerilor al Asociației Eurospirit.

Evenimentul va avea loc vineri, 19 septembrie, începând cu ora 14:00, la sediul Zbor Hub Ploiești din Strada Nicolae Simache nr 4.

Alexia le va vorbi tinerilor despre viața de creator de conțținut, provocări, motivație și visuri.

Intrarea este liberă, dar locurile sunt limitate.

Astăzi, 15 septembrie, la Zbor Hub Ploiești vine Denisa Dinu, un influencer care le va dezvălui tinerilor prezenți în cadrul unui atelier câteva dintre secretele unui creator de conținut de succes.

Programul evenimentelor de la Zbor Hub Ploiești din această săptămână: