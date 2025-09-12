- Publicitate -
sursa foto: Facebook/Raluca Dumitru

Tramvaiul Andreei Esca, ”Te iubesc”, adus la Ploiești de Artown NOW

Marius Nica

Artown NOW colorează Ploieștiul nu doar prin decorarea clădirilor cu opere de artă urbană, ci și pe șine!

Tramvaiul iubirii circulă în Ploiești

Tramvaiul roz, cu mesajul ”Te iubesc”, o inițiativă a vedetei Pro TV, Andreea Esca, va circula și la Ploiești. Inițiativa aparține organizatorilor Artown Now, cel mai mare festival de artă urbană din România și Europa de Sud-Est.

Primul tramvai roz dintr-o campanie a prezentatoarei Știrilor PRO TV a circulat în februarie anul trecut în București pe linia 45. Acesta a devenit rapid o atracție pentru amatorii de fotografii numai bune de postat pe rețelele de socializare.

Tramvaiul roz circulă deja în Ploiești pe traseul 102 și poartă semnătura Andreei Esca.

Astăzi începe oficial Artown Now 2025

Vă reamintim că vineri, 12 septembrie, de la ora 17.00, la Fabrica UZUC din Ploiești (Str. Marin Brutaru 14) va avea loc deschiderea Anualei de Artă Urbană Artown Now. Intrarea este liberă.

Evenimentul va începe cu un tur ghidat al fabricii, în timpul căruia oaspeții vor admira și vor afla poveștile lucrărilor noi și celor din edițiile trecute, realizate de artiștii invitați.

Seara va continua cu un moment de poezie,  intim și ludic, al poetei Rozana Mihalache.

Petrecerea va culmina cu un concert Corina Sîrghi, acompaniată de Cătălin Răducanu la pian, ”pentru toți cei care au iubit, iubesc și vor iubi”, după cum a descris chiar artista momentul.

Închiderea serii îi aparține Biancăi Oance, cu un set pregătit să acopere spațiul industrial în ceva căutat de noi toți: spirit liber.

Ploieștiul prinde viață

Anuala de Artă Urbană Artown Now Ploiești  2025 începe pe 12 septembrie și ține până pe 12 octombrie. O lună întreagă în care orașul respiră altfel: prin muralele noi din oraș, în parcuri remodelate, în intervențiile urbane din gară, în locuri unde nu te aștepți. Prin expoziții, tururi, concerte, teatru, seri de poezie, ateliere.

Tema ediției din acest an este Genius Loci – Spiritul Locaului. Prin artă, spațiile își schimbă destinul: acolo unde apare o lucrare, se naște un alt sens, un alt centru al atenției și al trăirii. Genius loci este întâlnirea dintre spiritul creator și cel al trecătorului, dintre prezent și memoria ascunsă a orașului, dintre trecutul criptat în ziduri și viitorul care se deschide odată cu fiecare intervenție artistică.

Galerie FOTO (sursa: Facebook/Raluca Dumitru)

 

