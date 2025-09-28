- Publicitate -

Ploi și temperaturi de 5 grade la Ploiești. Ninsori la munte

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Vremea se va menține mai rece față de normalul pentru această perioadă. La Ploiești, temperatura minimă nu va depăși 5 grade Celsius. La munte, la Cota 2000 din Sinaia, de săptămâna viitoare, precipitațiile se vor transforma, treptat, în lapoviță și ninsoare.

Vremea se menține rece la Ploiești. Luni, mercurul în termometre va urca până la 14 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va fi de 8 grade Celsius.

Valorile termice se vor menține, pe parcurul săptămânii vitoare, la 15… 16 grade Celsius, pentru ca, în weekend, mercurul în termometre să urce doar până la 11… 13 grade Celsius. Treptat, valul de ploi va ajunge și la Ploiești, unde temperatura minimă se va menține la 5 grade Celsius.

Lapoviță și ninsori la munte

La munte, vremea se va menține extrem de rece pentru această perioadă. Temperaturile maxime, la Cota 2000 din Sinaia, se vor menține sub -3 grade Celsius.

Săptămâna va debuta cu un val de ploi care, pe creste, se vor transforma, treptat, în lapoviță și ninsoare. Temperaturile minime vor ajunge la -9 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Valorile termice vor fi, potrivit ANM, mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în regiunile nord-estice

„Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Temperaturile medii vor fi, spun meteorologii, în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai coborâte în cele estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

„Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile”, a anunțat ANM

Regimul pluviometric, spun meteorologii, se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi, potrivit ANM, apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

