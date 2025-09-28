Naționala României va juca pe Ilie Oană meciul cu San Marino

Federația Română de Fotbal a anunțat că ultimul meci al echipei naționale din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 se va juca la Ploiești.

Astfel, naționala antrenată de Mircea Lucescu va evolua pe stadionul Ilie Oană cu San Marino. Meciul este programat pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, fiind ultimul din aceste preliminarii.

Până atunci, România va mai juca împotriva Austriei, pe 12 octombrie, pe Național Arena și cu Bosnia și Herțegovina în deplasare, pe 15 noiembrie.

România este pe locul al treilea în grupă și are șanse minime să se califice direct. Păstrează însă posibilitatea de a ajunge la turneul final prin intermediul barajului Nations League.

