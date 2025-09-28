- Publicitate -

Naționala României va juca pe Ilie Oană meciul cu San Marino

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Federația Română de Fotbal a anunțat că ultimul meci al echipei naționale din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 se va juca la Ploiești.

- Publicitate -

Astfel, naționala antrenată de Mircea Lucescu va  evolua pe stadionul Ilie Oană cu San  Marino. Meciul este programat pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, fiind ultimul din aceste preliminarii.

Până atunci, România va mai juca împotriva Austriei, pe 12 octombrie, pe Național Arena și cu Bosnia și Herțegovina în deplasare, pe 15 noiembrie.

România este pe locul al treilea în grupă și are șanse minime să se califice direct. Păstrează însă posibilitatea de a ajunge la turneul final prin intermediul barajului Nations League.

Național

Convoaie militare în România. Explicația MApN

Ministerul Apărării Naționale anunță prezența unor convoaie militare pe drumurile din România. Astfel, cei 2400 de militari francezi care vor participa la exercițiu, în plus...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

8
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Convoaie militare în România. Explicația MApN

0
Ministerul Apărării Naționale anunță prezența unor convoaie militare pe...
Educație

Cum arată căminele studențești ale UPG Ploiești

0
S-a încheiat perioada de cazare în căminele studenţeşti. La...
Eveniment

Cum se vrea Ungureanu primar la Câmpina: „Brebu nu merită prestanța mea”

1
După ce, cu mult avânt, a câștigat, la alegerile...
Viața Prahovei

Ploi și temperaturi de 5 grade la Ploiești. Ninsori la munte

0
Vremea se va menține mai rece față de normalul...
Educație

Bursele de excelență olimpică ar putea fi reintroduse

0
Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr 57/2023, care...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Gărzii de Mediu îi pute rău iarba din Ploiești. Radiografia unei mizerii

2
Vigilenții comisari de la Garda de Mediu Prahova au...
Opinii Voxpublica

Dâmbovița ne dă lecții (și) la drumuri

0
Zilele trecute am tranzitat județul Dâmbovița, ocazie cu care...
Opinii Voxpublica

Așa nu se mai poate! România nu merită să fie abandonată!

1
Când solidaritatea guvernanților se rezumă la o posibilă reducere...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Petrolul a mai făcut un pas Rapid spre liga a doua

Claudiu Vasilescu -
Petrolul - Rapid 0-1, o partidă care a consemnat...

SeciuMonAmour 2025 – Prahova găzduiește competiția care unește peste 400 de cicliști din întreaga ţară

Mihai Popescu -
Pe 27 septembrie 2025, județul Prahova devine din nou...

Trap și galop duminică, la Hipodromul Ploiești

Corina Matei -
Duminică, 28 septembrie 2025, la Hipodromul Ploiești, are loc...

Petrolul va avea adversari grei în Cupa României. Programul grupei

Claudiu Vasilescu -
Au fost stabilite grupele în care se va juca...
- Publicitate -

Campionatul Național de Badminton se desfășoară la Blejoi

Corina Matei -
Vineri, 26 septembrie 2025, a început Campionatul Național de...

Clubul Petrolul, amendat pentru incidentele cu Dinamo

Marius Nica -
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal...

Liubliana Nedelcu: ”Am trimis Scrisoarea de Intenție, iar răspunsul lor m-a uimit”

Marius Nica -
După ce Observatorul Prahovean a publicat un interviu cu...

”Nu am refuzat investitori la Petrolul!” Interviu cu Cristian Fogarassy, vicepreședintele clubului

Marius Nica -
În ultimele zile, oficialii Petrolului Ploiești au fost acuzați,...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean