Convoaie militare în România. Explicația MApN

Ministerul Apărării Naționale anunță prezența unor convoaie militare pe drumurile din România.

Astfel, cei 2400 de militari francezi care vor participa la exercițiu, în plus față de cei care fac parte din Grupul de Luptă NATO din Cincu, vor intra în țară până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu și Vama Veche.

”Așa că dacă întâlniți în drumul vostru sau vedeți imagini pe rețelele de socializare cu convoaie militare, să știți că acestea se îndreaptă către locațiile de instruire și se pregătesc pentru exercițiu DACIAN FALL 2025” este mesajul Armatei Românie.

Exercițiul se va derula în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârțișoara.

Exercițiul are loc în perioada 20 octombrie-13 noiembrie. Vor fi implicați 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania. Secvențele de instruire vor avea loc pe teritoriul României și al Bulgariei.