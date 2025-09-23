Atenție! Platformă falsă pentru înscrierea programul Rabla Auto

Ministerul Mediului atrage atenție asupra existenței unei platforme false care promite înscrierea rapidă, contra cost, în programul Rabla Auto 2025.

- Publicitate -

Reprezentanții instituției au precizat, prin intermediul unui comunicat de presă, că au sesizat DIICOT.

„Întotdeauna vom acționa cu fermitate împotriva tuturor celor care încearcă, într-un fel sau altul, să încalce legea și, la fel de grav, să inducă în eroare cetățenii.

Este esențial ca oamenii să aibă încredere că statul le oferă șanse egale, corecte și sigure de a accesa aceste programe, fără costuri ascunse și fără intermediari.

Sport Eugen Neagoe este noul antrenor al Petrolului Petrolul Ploiești are un nou antrenor după plecarea lui Liviu Ciobotariu. Este vorba de Eugen Neagoe. Acesta a semnat un angajament valabil până la...

- Publicitate -

Felicit colegii din minister și AFM pentru reacția rapidă, este dovada că instituțiile pot colabora eficient în sprijinul cetățenilor, a precizat ministra Diana Buzoianu.

Administrația Fondului pentru Mediu a depus astăzi o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată, ce promite cetățenilor posibilitatea de înscriere rapidă și contra cost în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice.

Important de știut

Înscrierea în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe pe 30 septembrie, la ora 10.00.

Înscrierea se face exclusiv prin aplicația oficială AFM

Procedura este gratuită – nu există taxe sau intermediari

Evitați platformele false care promit înscrieri rapide contra cost

Pentru informații corecte și actualizate, urmăriți site-ul oficial AFM și pagina de Facebook a instituției.