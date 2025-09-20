- Publicitate -

Șofer vitezoman și fără permis depistat în trafic, la Băicoi

Autor: Marius Nica

Un șofer s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat la volan conducând cu permisul suspendat și cu o viteză peste limita legală.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Băicoi au oprit, pentru control, un autoturism condus de către un bărbat, care a fost înregistrat de aparatul radar rulând pe strada Republicii, din orașul Băicoi cu viteza de 69 de km/h (+19km/h).

La volanul autoturismului polițiștii au constatat faptul că se afla un bărbat de 55 de ani din orașul Băicoi.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date polițiștii au constatat faptul că acesta figurează cu exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendată.

Polițiștii au întocmit pe numele șoferului un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.

1 COMENTARIU

  1. Dosarul penal NU mai sperie nici copiii de gradinita.
    Direct puscarie, confiscarea masinii si distrugerea ei la REMAT.

    Doar asa mai scapam de manelistii needucati din trafic, procent mare ptr posesorii de bmw.
    Va pup !

