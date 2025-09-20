- Publicitate -
Accident moto - foto cu caracter ilustrativ

Accident în Ploiești. Un motociclist a fost rănit

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

Un accident rutier s-a produs sâmbătă după-amiază pe strada Ștrandului din Ploiești.

- Publicitate -

Polițiștii au constatat că un tânăr de 17 ani ar fi condus un motociclu pe strada Ștrandului din municipiul Ploiești și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, pe aceeași direcție de deplasare.

În urma coliziunii, motociclistul a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, urmând a fi testat și cu aparatul etilotest.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Sport

O nouă reuniune de trap duminică, la Hipodromul Ploiești

Reuniunea „Premiul Speranţelor” are loc, duminică, pe Hipodromul Ploieşti. Aceasta va avea în program șase curse de trap. Prețul unui bilet la reuniunea de...
- Publicitate -

Polițiștiiau deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

3
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

1
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
Exclusiv

Mihnea Bunghez creează artă și vinde emoție prin tablourile sale

0
Povestea artistului Mihnea Bunghez este, de fapt, povestea unui...
Exclusiv

Se pregătește scumpirea biletului TCE. 4 lei o călătorie la Ploiești

12
Prețul unui bilet de călătorie la Ploiești, cu mijloacele...
- Publicitate -

Știri noi

Economic

Au fost emise primele tichete pentru plata facturilor la energie

0
Au fost emise primele tichete de energie pentru plata...
Național

Câți bani a primit România pentru tezaurul dacic furat în Olanda

0
Ministerul Culturii a anunțat că România a încasat suma...
Locuri de Muncă

Zeci de posturi vacante în spitalele din Prahova, inclusiv la Județean

0
Zeci de posturi vacante au fost scoase la consurs...
Eveniment

Deschidere parțială pe A0: Când se va circula între DN1A și DN1

0
Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură anunță circulația rutieră pe A0,...
Sport

Corina Ungureanu, mulțumiri lui Polițeanu pentru reparația sălii de antrenamente

0
Fosta campioană la gimnastică, Corina Ungureanu, în prezent antrenoare...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Șofer vitezoman și fără permis depistat în trafic, la Băicoi

Marius Nica -
Un șofer s-a ales cu dosar penal după ce...

Accident pe DN1, în Prahova, la Florești

Ciprian Pap -
Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Câmpina, au fost...

Accident pe DN1B, la Merei, în Buzău. Trafic blocat pe ambele sensuri

Ciprian Pap -
Un accident rutier în care au fost implicate șase...

Accident pe DN1, la Băicoi. Trafic restricționat pe sensul către Ploiești

Ciprian Pap -
Atenție, șoferi! Un accident rutier soldat cu rănirea unui...
- Publicitate -

Accident pe A 3 București – Ploiești cu trei mașini

Marius Nica -
Un accident rutier s-a produs joi, 18 septembrie, după-amiază,...

Se închide circulația rutieră pe Bulevardul Castanilor în weekend

Marius Nica -
Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat...

Duster Pick Up disponibil în România. Cum arată și cât costă

Ștefan Vlăsceanu -
Dacia lansează în România Duster Pick-up, care dispune de...

Câte zile pierd ploieștenii blocați în trafic

Marius Nica -
Ploieștiul se numără printre orașele din România unde aglomerația...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean