Accident în Ploiești. Un motociclist a fost rănit

Un accident rutier s-a produs sâmbătă după-amiază pe strada Ștrandului din Ploiești.

Polițiștii au constatat că un tânăr de 17 ani ar fi condus un motociclu pe strada Ștrandului din municipiul Ploiești și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, pe aceeași direcție de deplasare.

În urma coliziunii, motociclistul a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, urmând a fi testat și cu aparatul etilotest.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștiiau deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.