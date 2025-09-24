Trecerile la nivel cu calea ferată, un pericol. Reacția CFR

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul Șoferii își rup mașinile în trecerile la nivel cu calea ferată, reprezentanții CFR SA promit că vor lua măsuri.

Trecerile la nivel cu calea ferată din Prahova sunt pline de gropi și nu au mai fost reparate de ani buni. Iar multe dintre ele sunt amplasate pe drumuri naționale, unde traficul este intens.

Observatorul Prahovean a relatat în ultima perioadă gropile de la pasajele CFR de pe DN 1, la Movila Vulpii, respectiv DN 1A la Coada Malului.

La solicitarea redacției, reprezentanții CFR SA, administratorul trecerilor la nivel cu calea ferată, au transmis că cele două pasaje vor fi reparate.

Reacția CFR SA

”Trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii se află la km 2+390 pe linia 311 (Buda – Slănic) şi intersectează DN 1 (E60) la km 69+925. Pentru acest obiectiv au fost deja demarate măsuri de limitare a circulației rutiere, iar în paralel se lucrează la documentația necesară atât pentru închiderea circulației rutiere, cât și a celei feroviare pe linia 311, astfel încât să poată fi inițiate lucrările de remediere.

Trecerea la nivel cu calea ferată de la Coada Malului este amplasată la km 26+570 pe linia 305 (Ploieşti Sud – Măneciu) şi intersectează DN 1A. Pentru această trecere la nivel se lucrează, în prezent, la documentația necesară închiderii circulației rutiere, în vederea executării lucrărilor de remediere a deficiențelor, programate în perioada 14-16 octombrie 2025.

Vă asigurăm că aceste intervenții sunt tratate cu prioritate, întrucât siguranța rutieră şi feroviară reprezintă obiectivul nostru principal. Lucrările vor fi realizate în colaborare cu autoritățile competente, astfel încât disconfortul pentru participanții la trafic să fie redus la minimum.”