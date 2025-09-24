- Publicitate -

Trecerile la nivel cu calea ferată, un pericol. Reacția CFR

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Lasă un comentariu

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul Șoferii își rup mașinile în trecerile la nivel cu calea ferată, reprezentanții CFR SA promit că vor lua măsuri.

Trecerile la nivel cu calea ferată din Prahova sunt pline de gropi și nu au mai fost reparate de ani buni. Iar multe dintre ele sunt amplasate pe drumuri naționale, unde traficul este intens.

Observatorul Prahovean a relatat în ultima perioadă gropile de la pasajele CFR de pe DN 1, la Movila Vulpii, respectiv DN 1A la Coada Malului.

La solicitarea redacției, reprezentanții CFR SA, administratorul trecerilor la nivel cu calea ferată, au transmis că cele două pasaje vor fi reparate.

Viața Prahovei

Răcire accentuată și vânt puternic în Prahova. Anunțul ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare meteo de intensificări de vânt și răcire accentuată, atenționare valabilă și în Prahova. Avertizarea ANM...
Reacția CFR SA

”Trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii se află la km 2+390 pe linia 311 (Buda – Slănic) şi intersectează DN 1 (E60) la km 69+925. Pentru acest obiectiv au fost deja demarate măsuri de limitare a circulației rutiere, iar în paralel se lucrează la documentația necesară atât pentru închiderea circulației rutiere, cât și a celei feroviare pe linia 311, astfel încât să poată fi inițiate lucrările de remediere.

Trecerea la nivel cu calea ferată de la Coada Malului este amplasată la km 26+570 pe linia 305 (Ploieşti Sud – Măneciu) şi intersectează DN 1A. Pentru această trecere la nivel se lucrează, în prezent, la documentația necesară închiderii circulației rutiere, în vederea executării lucrărilor de remediere a deficiențelor, programate în perioada 14-16 octombrie 2025.

Vă asigurăm că aceste intervenții sunt tratate cu prioritate, întrucât siguranța rutieră şi feroviară reprezintă obiectivul nostru principal. Lucrările vor fi realizate în colaborare cu autoritățile competente, astfel încât disconfortul pentru participanții la trafic să fie redus la minimum.”

"Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
Exclusiv

Exclusiv

Culturi de porumb și floarea-soarelui, distruse de secetă în Prahova

0
Seceta a creat și în acest an probleme în...
Exclusiv

De ce seacă lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu. Explicația specialiștilor

0
Lacurile de acumulare Paltinu și Măneciu din Prahova au...
Exclusiv

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

0
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...
Exclusiv

Urșii din localități, împușcați. Reacția primarilor și vânătorilor din Prahova

5
Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică un nou...
Exclusiv

Orange vinde două clădiri din Ploiești care au aparținut Romtelecom

0
Orange a scos la vânzare două clădiri din Ploiești...
Știri noi

Viața Prahovei

Răcire accentuată și vânt puternic în Prahova. Anunțul ANM

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o...
Eveniment

Cauza incendiului de la Iordăcheanu

0
Un incendiu violent a izbucnit în această dimineață, în...
Eveniment

Accident pe A3 București-Ploiești. Trafic restricționat

0
Traficul rutier pe A3 București-Ploiești este restricționat la kilometrul...
Eveniment

Mesaje de amenințare primite ieri la două școli din Ploiești

0
Două școli din Ploiești au primite ieri pe adresele...
Eveniment

Copil lovit pe trecere în Ploiești. Șoferul a părăsit locul accidentului

0
O fată în vârstă de 12 ani a fost...
Emisiuni

Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

1
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
