Șoferii își rup mașinile în trecerile la nivel cu calea ferată

Multe dintre trecerile la nivel cu calea ferată din Prahova arată jalnic. Șoferii sunt obligați să reducă viteza cu mult sub limita prevăzută în codul rutier pentru a nu-și rupe mașinile.

Trecerile la nivel cu calea ferată sunt pline de gropi și nu au mai fost reparate de ani buni. Iar multe dintre ele sunt amplasate pe drumuri naționale, unde traficul este intens.

După ce am publicat recent cazul trecerii la nivel cu calea ferată de pe DN 1, de la Movila Vulpii (detalii AICI), astăzi vă prezentăm un alt exemplu de indolență.

Este vorba de pasajul de pe DN 1A, de la Coada Malului. Acesta nu poate fi traversat decât cu câțiva km/oră din cauza gropilor.

Iar în weekend, când traficul rutier este intens, ca alternativă la DN 1 – Valea Prahovei, coloana de mașini se întinde pe câțiva km, mai ales pe sensul de mers către Ploiești.

Observatorul Prahovean solicită public atât Poliției Rutiere, cât și administratorului acestor treceri, Compania Națională de Căi Ferate Române S.A, să ia măsuri pentru efectuarea de reparații în regim de urgență.