Asfaltare în bătaie de joc pe DN1, în zona Lido Gîrbea

Roxana Tănase
Roxana Tănase

După reparațiile efectuate, ieri, pe DN1, în zona Lido Gîrbea, conducătorii auto au constatat, la numai o zi distanță, dezastrul lăsat în urmă de drumari. „E bătaie de joc!”, ne-a scris un conducător auto supărat că nici acum nu și-a găsit rezolvare groapa de pe DN1, din apropierea căii ferate.

Drumarii au intervenit, joi, pentru astuparea unei gropi. Intervenția, efectuată la oră de vârf, a atras numeroase comentarii din partea participanților de trafic care s-au trezit blocați în trafic (Detalii AICI).

La o zi distanță de la efectuarea lucrărilor, conducătorii auto au constatat, cu surprindere, că lucrările au fost făcute de mântuială.

„E bătaie de joc. Drumarii au făcut, ieri, reparații. Asfaltul s-a fărâmițat deja. Lucrările au 7fost făcute de mântuială”, ne-a scris un cititor la redacție, care ne-a trimis și imagini de la fața locului.

Viața Prahovei

Când scăpăm de ploi în Prahova. Anunțul ANM

În Prahova este în vigoare o informare meteo de ploi și intensificări temporare ale vântului, atenționare valabilă până vineri, la ora 20.00. Cantitățile de...
Ieri, drumarii au fost pe teren să asfalteze groapa din carosabil, însă intervenția lor a dat peste cap traficul rutier, spre disperarea navetiștilor blocați în trafic.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
Exclusiv

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a...
Exclusiv

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...
Exclusiv

Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști...
Exclusiv

Comuna fruntașă la „olimpiada” handicapului. Indemnizații de un milion de euro

Un milion de euro pe an. Atât scoate din...
Shopping City Ploiești susține pentru al treilea an consecutiv proiectul ARTOWN NOW

Ploiești, 12 septembrie - Shopping City Ploiești și NEPI...
Social

Tramvaiul Andreei Esca, ”Te iubesc”, adus la Ploiești de Artown NOW

Artown NOW colorează Ploieștiul nu doar prin decorarea clădirilor...
Eveniment

Snopiți în bătaie de vecini, la Mănești. Motivul, muzica la maximum

Doi bărbați din comuna Mănești, sat Băltița, au ajuns...
Viața Prahovei

Cod galben de inundații în Prahova

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)...
Exclusiv

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
Opinii Voxpublica

Doar oamenii mai pot schimba Ploieștiul

Am participat duminica trecută la dezbaterea organizată de Asociația...
