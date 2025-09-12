Asfaltare în bătaie de joc pe DN1, în zona Lido Gîrbea

După reparațiile efectuate, ieri, pe DN1, în zona Lido Gîrbea, conducătorii auto au constatat, la numai o zi distanță, dezastrul lăsat în urmă de drumari. „E bătaie de joc!”, ne-a scris un conducător auto supărat că nici acum nu și-a găsit rezolvare groapa de pe DN1, din apropierea căii ferate.

Drumarii au intervenit, joi, pentru astuparea unei gropi. Intervenția, efectuată la oră de vârf, a atras numeroase comentarii din partea participanților de trafic care s-au trezit blocați în trafic (Detalii AICI).

La o zi distanță de la efectuarea lucrărilor, conducătorii auto au constatat, cu surprindere, că lucrările au fost făcute de mântuială.

„E bătaie de joc. Drumarii au făcut, ieri, reparații. Asfaltul s-a fărâmițat deja. Lucrările au 7fost făcute de mântuială”, ne-a scris un cititor la redacție, care ne-a trimis și imagini de la fața locului.

Ieri, drumarii au fost pe teren să asfalteze groapa din carosabil, însă intervenția lor a dat peste cap traficul rutier, spre disperarea navetiștilor blocați în trafic.