Lucrări în bătaie de joc pe DN1: Unul muncește restul se uită

Un nou episod al bătăii de joc din partea drumarilor la adresa șoferilor din Prahova s-a consumat astăzi pe DN1, în zona Lido Gârbea.

Fără vreun anunț prealabil și la o oră la care drumul național este plin de navetiști, drumarii s-au apucat să cârpească gropile apărute în zona trecerii la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii.

Cum era de așteptat, acest lucru a dus la paralizarea traficului, cozi de mașini formându-se pe o distanță de aproximativ patru kilometri, până în zona Forjei Neptun.

Ca tabloul incompetenței să fie complet, angajații de la drumuri au aplicat un mod de lucru pur românesc: unul muncea, restul asista, potrivit cititorilor.

„La trecerea la nivel cu calea ferată din zona Lido Gîrbea (Păulești) s-au efectuat lucrări de asfaltare la o groapă din carosabil. Intervenția a fost făcută fără organizare eficientă și cu semnalizare minimă, ceea ce a dus la blocarea traficului pe sensul spre Ploiești.

Consecința: s-a format o coloană de mașini de aproximativ 3-4 kilometri, care a ajuns până la Forja Neptun (Băicoi).

Lucrările au fost efectuate „în stil clasic românesc” – unul lucra, iar mai mulți stăteau deoparte – și că zona este de ani de zile un adevărat pericol rutier: gropi, denivelări și asfaltări făcute de mântuială, care avariază constant mașinile + accidente.

Consider că este o situație gravă, care ar trebui adusă în atenția opiniei publice și a autorităților responsabile (Poliția Rutieră, CNAIR)”, este mesajul primit pe adresa redacției.