Accident pe DN1B, la Merei, în Buzău. Trafic blocat pe ambele sensuri

Un accident rutier în care au fost implicate șase autoturisme s-a petrecut în această seară, în jurul orelor 20.00, pe DN1B, pe raza localității Merei din Buzău. Traficul rutier este blocat total.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 1B, în zona localității Merei, județul Buzău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 6 autovehicule.

Nu se cunoaște momentan dacă sunt victime, persoanele implicate urmând a fi investigate medical. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creștere.

Se estimează reluarea circulației în jurul orei 22:00.

Administrație

Cum va fi modernizat Parcul Bucov

Decolmatarea lacului 1, amenajarea insulei pentru evenimente, ponton și debarcader, amenajarea de alei și iluminat fotovoltaic. Acestea sunt doar o parte dintre propunerile de...
