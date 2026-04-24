Noi trenuri electrice intră în circulație. Vor trece și prin Ploiești

Ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban, anunța recent într-o postare pe Facebook că a semnat contractele de finanțare cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară, pentru achiziția a 20 de rame electrice interregionale și a 16 locomotive electrice.

- Publicitate -

Noile trenuri și locomotive electrice vor trece și prin Gara de Vest Ploiești

Noile garnituri moderne vor intra treptat în circulație, chiar din acest an. Vor trece și pe la noi, prin Gara de Vest Ploiești. Este vorba despre trenurile care deservesc ruta Brașov – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani – Iași / Suceava.

De asemenea, fostul ministru mai anunță că „în paralel, cele 16 locomotive electrice vor asigura serviciul pe rute de lung parcurs, esențiale pentru conectivitatea națională: Dej – Brașov – București – Constanța; Timișoara – Arad – Brașov – București – Constanța; Timișoara – Cluj-Napoca – Iași; Iași / Suceava – București – Constanța.”

- Publicitate -

Valoarea cumulată a acestor investiții depășește 250 de milioane de euro, inclusiv TVA.