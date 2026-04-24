Bărbat din Ilfov reținut după ce a agresat cu un cuțit un ploieștean în parcarea Ploiești Shopping City

Un bărbat de 44 de ani din județul Ilfov a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi agresat un alt bărbat în parcarea mall-ului Ploiești Shopping City din comuna Blejoi. Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc pe 23 aprilie.

Un bărbat de 42 de ani din Ploiești a sunat la 112 și a anunțat că a fost atacat de o persoană cunoscută. Cei doi se aflau, din spusele IPJ Prahova, în parcarea mall-ului, iar pe fondul unui conflict mai vechi au început să se certe, scandalul degenerând în violență.

Polițiștii prahoveni au transmis că agresorul ar fi folosit un cuțit. Din fericire, victima nu a fost rănită grav și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Bărbatul bănuit a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat procurorilor, care vor decide dacă vor lua o altă măsură preventivă.

Victima a fost informată despre posibilitatea obținerii unui ordin de protecție, însă a refuzat această măsură.

Polițiștii continuă cercetările pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și folosirea fără drept de obiecte periculoase.