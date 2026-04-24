Am făcut „testul paharului cu apă” pe strada Bobâlna din Ploiești. Va mai fi turnat un strat de asfalt? Precizările Distrigaz

Observatorul Prahovean a obținut detalii de la Distrigaz, societatea răspunzătoare de asfaltarea străzii Bobâlna din Ploiești, în urma numeroasele intervenții din ultimul an.

Solicitarea clarificărilor a fost necesară după ce, înainte de Paște, drumarii au asfaltat strada, însă mai mulți ploieșteni s-au arătat nemulțumiți de calitatea lucrării, de faptul că artera rutieră este plină de denivelări și de canalizările care nu au fost aduse la nivel.

Potrivit reprezentanților Distrigaz, asfaltarea străzii Bobâlna din Ploiești nu este finalizată în totalitate.

„Referitor la speța semnalată cu privire la lucrările de reabilitare a rețelei de gaze naturale desfășurate pe strada Bobâlna din Ploiești și aducerea la starea inițială a carosabilului, vă aducem la cunoștință faptul că procesul de asfaltare nu a fost finalizat. Sub rezerva condițiilor meteo, preconizăm că, până la finalul lunii aprilie, vor fi realizate toate lucrările în vederea aducerii asfaltului la starea inițială, inclusiv refacerea marcajelor rutiere”, a transmis Distrigaz la solicitarea Observatorul Prahovean.

Reprezentanții Distrigaz au mai precizat că în ultima etapă a intervenție este prevăzută și o asfaltare finală, care ar urma să rezolve problemele reclamate de șoferi.

În data de 14 aprilie, reporterii Observatorul Prahovean au realizat pe strada Bobâlna din Ploiești celebrul „test al paharului cu apă” pentru a demonstra că reclamațiile șoferilor sunt întemeiate.