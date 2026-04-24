Doi bărbați s-au luat la bătaie la Ploiești Shopping City. Unul dintre ei a fost reținut

Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce l-a agresat pe un altul joi după amiază, în timp ce se aflau la centrul comercial Ploiești Shopping City de la marginea Ploieștiului.

Altercația dintre cei doi a izbucnit pe fondul unui conflict mai vechi. În timpul agresiunii, bărbatul reținut a folosit și un cuțit, însă victima nu a fost înjunghiată, ci doar lovită. După scandal, bărbatul de 44 de ani a plecat, însă a fost depistat de polițiști și dus la audieri.

Potrivit IPJ Prahova, joi după amiază polițiștii au fost sesizați prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 de către un bărbat de 42 de ani, din municipiul Ploiești, cu privire la faptul că ar fi fost victima unei agresiuni fizice exercitate de către o persoană cunoscută, care ulterior a plecat de la locul evenimentului.

În temeiul sesizării formulate, polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, iar în urma activităților investigative și de cercetare penală efectuate s-a reținut că, în timp ce persoanele implicate se aflau în incinta unei unități de alimentație publică situate pe raza comunei Blejoi, pe fondul unui conflict preexistent, a izbucnit o altercație verbală care a degenerat în acte de violență exercitate asupra persoanei vătămate.

Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că, în cursul incidentului, persoana bănuită ar fi utilizat un obiect tăietor-înțepător, fără ca persoana vătămată să necesite transportul la o unitate medicală în vederea acordării de îngrijiri de specialitate.

Persoana bănuită de comiterea faptelor a fost identificată ca fiind un bărbat în vârstă de 44 de ani, domiciliat în județul Ilfov.

„În baza probatoriului administrat, s-a dispus față de acesta măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat unității de parchet competente, în vederea aprecierii asupra oportunității dispunerii unei alte măsuri preventive, în condițiile legii.

De asemenea, polițiștii au adus la cunoștința victimei prevederile legale privind emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă aceasta a refuzat parcurgerea procedurilor specifice și instituirea acestei măsuri, fiind informată cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecție de către instanța de judecată”, au mai precizat reprezentanții Poliției Prahova pentru Observatorul Prahovean

Cercetările sunt continuate de către polițiști în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.