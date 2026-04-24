Începe asfaltarea străzii Tache Ionescu din Ploiești. Restricții de circulație

Primăria Municipiului Ploiești anunță că, în perioada 27 aprilie – 1 mai 2026, pe strada Tache Ionescu vor avea loc lucrări de asfaltare. Pe perioada acestora vor fi instituite restricții de trafic.

Intervențiile vor fi monitorizate de Serviciul Investiții și Reparații Drumuri din cadrul Direcției Tehnic, Investiții a municipalității. Lucrările sunt executate de asocierea formată din S.C. Drum Concept S.R.L. (lider), S.C. Alpenside SRL și S.C. Terra Gaz Construct, în conformitate cu cerințele tehnice și legislația în vigoare.

Pentru desfășurarea în condiții optime a lucrărilor, autoritățile locale le solicită conducătorilor auto să nu parcheze pe strada Tache Ionescu începând cu data de 27 aprilie.

Reprezentanții Primăriei precizează că modificările de trafic, fie ele temporare sau permanente, sunt actualizate în timp real în aplicația Waze, unde șoferii pot verifica închiderile de străzi, restricțiile sau eventualele schimbări de sens.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să utilizeze aplicația pentru a evita blocajele și întârzierile din trafic și își cer scuze pentru disconfortul creat pe durata lucrărilor.