Lia Savonea, vizată de un documentar RISE Project și PressOne despre o achitare controversată într-un dosar penal

Un documentar realizat de RISE Project și PressOne aduce în atenția publică o decizie controversată din cariera judecătoarei Lia Savonea, care ar fi rămas necunoscută publicului timp de 12 ani.

Potrivit investigației, un complet prezidat de Lia Savonea a dispus achitarea unui nepot recidivist al primarului din Chiajna, după ce acesta fusese condamnat inițial la 7 ani de închisoare pentru tâlhărie.

Jurnaliștii susțin că decizia de achitare ar avea două motivări diferite: una publicată online și alta aflată la dosar, situație pe care magistrații consultați o consideră fără precedent și care ar putea ridica suspiciuni privind existența unei posibile infracțiuni de fals intelectual.

În același timp, ancheta mai arată că, înainte de pronunțarea deciziei finale, componența completului de judecată ar fi fost modificată. Lia Savonea, spun jurnaliștii, ar fi intrat în dosar alături de un magistrat considerat apropiat, după ce ar fi propus și aprobat schimbarea.

Documentarul a fost publicat pe YouTube și a generat reacții în spațiul public, inclusiv întrebări legate de o eventuală autosesizare a Inspecția Judiciară, condusă de Roxana Petcu.

Până în acest moment, instituția nu a anunțat oficial declanșarea unor verificări, în ciuda faptului că informațiile prezentate în documentar vizează fapte grave, chiar dacă acestea ar fi, din punct de vedere legal, prescrise.