Nicușor Dan numit „paraplegic” de către liderul AUR, George Simion. Reacția președintelui

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării îl cercetează pe liderul AUR, George Simion, ca urmare a unei sesizări primite vineri, 24 aprilie. Simion este acuzat că a utilizat în sens peiorativ termenul „paraplegic”, referindu-se la președintele Nicușor Dan, într-un discurs susținut la o întâlnire la Azomureș, joi, 23 aprilie, notează news.ro.

„Din păcate, România nu este guvernată în acest moment. Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care, în loc să se preocupe de criza de la Azomureș, are o problemă cu AUR, iar singura lui preocupare este că AUR nu trebuie chemat la consultări și că AUR nu trebuie să discute cu celelalte partide.

De el promit că mă ocup mâine (n.red. vineri, 24 aprilie), într-o reacție publică”, a declarat Simion în fața audienței, apariție publicată și pe rețelele sociale.

Întrebat cum comentează afirmațiile lui Simion, președintele României, Nicușor Dan, a transmis următoarele: „Declarația este sub orice nivel de dialog. Noi, politicienii, reprezentăm, în urma votului, niște categorii de oameni. Da, categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi și cred că oamenii aceștia se rușinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul folosește termenii aceștia. (…)

Dincolo de asta, ca fenomen general, și nu numai în România, se întâmplă să se recurgă la injurii și la fel de fel de metafore îndoielnice, când nu ai argumente. Noi trebuie să ne întoarcem la argumente”, a precizat președintele.