Accident pe DN1, în Prahova, la Florești

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Câmpina, au fost sesizați, la data de 19 septembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier, în localitatea Florești.

Aceștia s-au deplasat la fața locului, iar din primele cercetări a rezultat faptul că, un bărbat de 30 de ani ar fi condus un autoturism pe DJ 720 în localitatea Florești și ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 33 de ani.

Ulterior, al doilea autoturism a fost proiectat într-un alt autovehicul condus de un bărbat de 38 de ani.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 33 de ani, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în toate cazurile.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului și dispunerii măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.