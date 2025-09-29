- Publicitate -

Unde va fi Târg de Crăciun la Ploiești

Ploieștiul va avea Târg de Crăciun. După experiența de anul trecut, municipalitatea a anunțat că au fost inițiate primele discuții pentru viitorul Târg de Crăciun, dar și pentru iluminatul ornamental.

Primele discuții privind organizarea Târgului de Crăciun, din acest an, de la Ploiești, au avut loc, fiind estimat și un buget necesar.

„Noi estimăm ca să ne iasă mai frumos, mai organizat din punct de vedere al siguranței, mai bine din punct de vedere al patinoarului, pentru că nu a fost cel mai frumos anul trecut, undeva pe la 50.000 de euro”, a precizat Mihai Polițeanu (independent), primarul Ploieștiului.

Târgul de Crăciun va fi organizat, potrivit primelor date, tot în zona centrală a Ploieștiului. Primarul Ploieștiului a susținut că au fost inițiate discuții cu Luxten, cu RASP și SGU pentru iluminatul ornamental al Ploieștiului.

Reamintim faptul că, anul trecut, evenimentele de sărbători au stat sub semnul „Republicii lui Moș Crăciun”. Nu au lipsit concertele, spectacolul cu drone, centrul de atracție fiind o imensă roată panoramică.

