Tarife majorate pentru navetiști, pe două rute din Prahova

După ce de la 1 iulie a fost majorat prețul biletului de călătorie pentru navetiștii de pe anumite rute din Prahova, alți doi operatori de transport au depus solicitări pentru modificarea tarifului. Proiectul de hotărâre se va afla, marți, 30 septembrie, în analiza aleșilor județeni.

Primele tarife pentru navetiști, pentru loturile 1, 2, 5, 8, 11 și 12 din Prahova, au fost majorate începând cu 1 iulie 2025, la solicitarea anumitor transportatori.

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Prahova, programată în data de 30 septembrie, figurează un nou proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor la biletele de călătorie, de data aceasta pentru loturile 6 și 10.

Tarife propuse pentru loturile 6 și 10

Astfel, potrivit raportului anexat la proiectul de hotărâre, „operatorul de transport SC SĂPUNARI SERV SRL, prin adresa nr. 161/17.07.2025, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 21394/22.07.2025, a prezentat Nota de Fundamentare pentru modificarea tarifului de călătorie pentru Lotul nr. 6, de la 0,23 lei/km/loc fără TVA, la 0,33 lei/km/loc fără TVA”.

Totodată, conform aceluiași raport, „Asocierea GRUP ATYC S.R.L., GIRUETA TUR S.R.L, HIROS AP SRL, CIRIL COM SRL, lider asociere GRUP ATYC S.R.L, prin adresa nr. 427/07.02.2025, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 4147/07.02.2025 a prezentat Nota de Fundamentare pentru modificarea tarifului de călătorie pentru Lotul nr.10, de la 0,17 lei/km/loc fără TVA, la 0,25 lei/km/loc fără TVA”.

Cât vor costa biletele de călătorie

Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, pentru lotul 6, un bilet de călătorie pe ruta Mizil – Colceag va costa 8,5 lei.

Pe lotul 10, pe ruta Ploiești (Kaufland Vest) – Filipeștii de Târg – Mărginenii de Jos – Moară (capăt de linie) va costa 12 lei.

Totodată, de la 1 octombrie, dacă proiectul, un bilet de călătorie pe ruta Ploiești – Ariceștii Rahtivani va costa 5,50 lei, iar pe ruta Ploiești – Brătășanca va fi 7 lei.

Propuneri de tarife pentru două rute din Prahova