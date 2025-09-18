Ce se întâmplă cu subvenția la căldură la Ploiești

Termenul limită până la care este în vigoare hotărârea Consiliului Local Ploiești privind acordarea de subvenție la agentul termic este 30 septembrie. Consilierul local Gheorghe Sîrbu (PSD) a anunțat, joi, că a depus un proiect privind prelungirea perioadei de acordare a subvenției la căldură.

Prezent la conferința organizată, joi, la sediul PSD Ploiești, consilierul local Gheorghe Sîrbu a anunțat că a depus, la registratura Consiliului Local Ploiești, un proiect de hotărâre pentru prelungirea perioadei în care se acordă subvenției la căldură la Ploiești.

„Am depus acel proiect de hotărâre ca prețul la gigacalorie să rămână la valoarea de 350 de lei și creșterea de TVA, de la 5 la 11%, să fie suportată de Primărie. Am discutat și cu colegii mei din Consiliu, de la PSD.

Propunerea noastră este să avem același tarif în 2025 – 2026”, a anunțat consilierul local Gheorghe Sîrbu în cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul PSD Ploiești.

Gheorghe Sîrbu a susținut că proiectul va intra pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești din această lună.

Reamintim faptul că termenul limită până la care se acordă subvenție la agentul termic, conform hotărârii Consziliului Local adoptate la finele lunii martie este 30 septembrie 2025. (Detalii AICI).