- Publicitate -

13 zile până la expirarea subvenției la agentului termic la Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

La Ploiești, începând cu 1 ianuarie 2025, prețul local plătit de ploieșteni pentru căldură și apă caldă este de 350 de lei/Gcal fără TVA. Termenul până la care se acordă subvenție la agentul termic, potrivit unei hotărâri a Consiliului Local, este 30 septembrie 2025.

- Publicitate -

Prețul de producere, distribuție și furnizare a agentului termic la Ploiești este de 605 lei/Gcal, fără TVA. Ploieștenii plătesc însă un preț local de 350 lei/Gcal fără TVA, diferența până la 598 lei/Gcal fără TVA fiind suportată din bugetul local

Acordarea subvenției a fost prelungită, prin hotărâre de Consiliu Local, în luna martie 2025, până la 30 septembrie 2025.

„Se aprobă prelungirea perioadei pentru care se acordă subvenția pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturată populației, până la data de 30.09.2025, în conformitate cu prevederile contractuale”, se prevede în hotărârea Consiliului Local Ploiești 167/2025.

Eveniment

Două autoturisme au fost incendiate în Ploiești

Două autoturisme au ars, noaptea trecută, la Ploiești, pe strada Sergent Gheorghe Mateescu. Din primele indicii, a fost vorba de o mână criminală. UPDATE: VIDEO-Momentul...
- Publicitate -

13 zile până la expirarea subvenției

Practic, la Ploiești, mai sunt 13 zile până la data la care se asigură subvenția la agentul termic, conform hotărârii de Consiliu Local aprobată la finele lunii martie 2025.

În cazul în care, prin hotărâre de Consiliu Local, nu se prelungește acordarea de subvenție prețul plătit de ploieșteni ar putea să fie de 598 lei/Gcal fără TVA.

Totodată trebuie precizat faptul că, începând cu 1 august, TVA-ul la agentul termic a crescut de la 19% la 21%, urmând ca pe perioada iernii să fie majorat de la 5% la 11%, ceea ce ar însemna un efort financiar suplimentar pentru ploieșteni față de anul trecut.

- Publicitate -

Reamintim faptul că, Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, invitat, în septembrie, la emisiunea Observatorul LIVE, moderată de Marius Nica, a susținut că operatorul de termoficare va furniza agent termic în regim continuu, cel mai probabil începând cu 15 octombrie. (Detalii AICI).

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

1 COMENTARIU

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

CNAIR a încasat 8.526 lei pentru un aviz. DN 1A trece la 100 de metri de investiție

0
După ce Observatorul Prahovean a publicat recent articolul Afacerea...
Exclusiv

Frauda de la Ciorani, la un pas de prescripție. Primarul, în plimbare la Bruxelles

2
La Ciorani, timpul curge altfel. Mai ales prin sertarele...
Exclusiv

Povestea „Prietenii satului”: Schimbarea începe cu mine

0
În comuna Scorțeni, acolo unde ulițele străjuite de livezi...
Exclusiv

FC Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu

1
Ultimul rezultat al Petrolului Ploiești, 0-3 cu Dinamo, a...
Exclusiv

Afacerea cazierul judiciar și extrasul de carte funciară. Taxe pentru servicii gratuite

1
Începând din luna  iunie, proprietarii pot obține gratuit extrasul...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Momentul incendierii celor două mașini din Ploiești [VIDEO]

0
Două autoturisme, unul marca Audi si celălalt marca Dacia,...
Eveniment

Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

0
Jumătatea lui septembrie aduce la Ploiești, dar și în...
Administrație

Ce se întâmplă cu subvenția la căldură la Ploiești

0
Termenul limită până la care este în vigoare hotărârea...
Eveniment

Radare în cascadă pe DN1, în Prahova. Acțiune rutieră de amploare

0
O acțiune rutieră de amploare este în desfășoară astăzi...
Eveniment

Unul dintre bărbații prinși sub dărâmături, la Câmpina, a murit

0
Tragedie în Câmpina, în această dimineață. Doi bărbați care...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Ce se întâmplă cu subvenția la căldură la Ploiești

Roxana Tănase -
Termenul limită până la care este în vigoare hotărârea...

Apă caldă mai scumpă la Ploiești. Au apărut primele facturi

Roxana Tănase -
La Ploiești, la avizierul blocurilor, a început să fie...

Bănci rupte în Parcul Aurora Vest. Reacția SGU Ploiești

Corina Matei -
Parcul Aurora Vest este un loc de promenadă și...

Primarul Ploieștiului se căsătorește. Cine îi va deveni soție

Marius Nica -
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, se căsătorește în acest weekend....
- Publicitate -

SMART PH, investiție pentru viitorul educației din Prahova

Observatorul Prahovean -
Consiliul Județean Prahova continuă implementarea unuia dintre cele mai...

Lista ONG-urilor care primesc finanțare pentru proiecte la Ploiești

Roxana Tănase -
Peste 2 milioane de lei este suma acordată din...

Elevii din Prahova nu primesc lapte și corn. Blocaj la nivel național

Roxana Tănase -
Chiar dacă anul școlar a început din 8 septembrie,...

Prahovenii plătesc un tarif aproape triplu decât ploieștenii la apă și canalizare

Marius Nica -
Compania de apă și canalizare a Consiliului Județean Prahova...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean