13 zile până la expirarea subvenției la agentului termic la Ploiești

La Ploiești, începând cu 1 ianuarie 2025, prețul local plătit de ploieșteni pentru căldură și apă caldă este de 350 de lei/Gcal fără TVA. Termenul până la care se acordă subvenție la agentul termic, potrivit unei hotărâri a Consiliului Local, este 30 septembrie 2025.

- Publicitate -

Prețul de producere, distribuție și furnizare a agentului termic la Ploiești este de 605 lei/Gcal, fără TVA. Ploieștenii plătesc însă un preț local de 350 lei/Gcal fără TVA, diferența până la 598 lei/Gcal fără TVA fiind suportată din bugetul local

Acordarea subvenției a fost prelungită, prin hotărâre de Consiliu Local, în luna martie 2025, până la 30 septembrie 2025.

„Se aprobă prelungirea perioadei pentru care se acordă subvenția pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturată populației, până la data de 30.09.2025, în conformitate cu prevederile contractuale”, se prevede în hotărârea Consiliului Local Ploiești 167/2025.

Eveniment Două autoturisme au fost incendiate în Ploiești Două autoturisme au ars, noaptea trecută, la Ploiești, pe strada Sergent Gheorghe Mateescu. Din primele indicii, a fost vorba de o mână criminală. UPDATE: VIDEO-Momentul...

- Publicitate -

13 zile până la expirarea subvenției

Practic, la Ploiești, mai sunt 13 zile până la data la care se asigură subvenția la agentul termic, conform hotărârii de Consiliu Local aprobată la finele lunii martie 2025.

În cazul în care, prin hotărâre de Consiliu Local, nu se prelungește acordarea de subvenție prețul plătit de ploieșteni ar putea să fie de 598 lei/Gcal fără TVA.

Totodată trebuie precizat faptul că, începând cu 1 august, TVA-ul la agentul termic a crescut de la 19% la 21%, urmând ca pe perioada iernii să fie majorat de la 5% la 11%, ceea ce ar însemna un efort financiar suplimentar pentru ploieșteni față de anul trecut.

- Publicitate -

Reamintim faptul că, Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, invitat, în septembrie, la emisiunea Observatorul LIVE, moderată de Marius Nica, a susținut că operatorul de termoficare va furniza agent termic în regim continuu, cel mai probabil începând cu 15 octombrie. (Detalii AICI).