Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui Marius Nica în emisiunea Observatorul Prahovean LIVE de miercuri, 10 septembrie.

Becheanu a declarat că, în urma investițiilor, Termo Ploiești va furniza căldură și apă caldă la iarnă în regim continuu.

”Nu vom mai avea avarii majore. Noi suntem pregătiți să pornim sistemul și astăzi” a declarat Becheanu.

Acesta a precizat că, cel mai probabil, sezonul de încălzire va începe după 15 octombrie.

În ceea ce privește tariful plătit de populație, acesta va rămâne la 350 lei/Gcal. Iar diferența de preț până la cel de producție, respectiv de 598 lei, va fi acoperită de la bugetul local, prin subvenție.

”Dacă parcurgem în timp util toate etapele de investiții peste doi ani vom putea asigura apă caldă și căldură la un tarif ca cel subvenționat acum de primărie” a promis Becheanu.

