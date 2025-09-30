Ședință la Consiliul Local Ploiești pentru stabilirea prețului la căldură

- Publicitate -

Fostul liceu „Ludovic Mrazek” din Ploiești își schimbă destinația

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

La mai bine de șapte ani de la închidere, Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, situat în cartierul Mihai Bravu din Ploiești, își va schimba destinația. Imobilul va fi destinat pentru serviciile publice de interes local.

- Publicitate -

Liceul Tehnologic Ludovic Mrazek nu mai figurează în rețeaua școlară din municipiu din 2018.

De mai bine de șapte ani, administrația locală a încercat să dea o utilitate clădirii. La câteva luni după închidere, Consiliul Local a preluat dotările în administrarea directă, iar un an mai târziu clădirea era transmisă Clubului Sportiv Municipal, la acea dată existând intenția de transformare într-un liceu sportiv.

Lucrurile nu au mers în direcția dorită. Clădirea nu a căpătat statut de liceu sportiv, iar mai nou se dorește schimbarea destinației.

Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul Ilie Bolojan cu președintele Nicușor Dan în zeci de filmulețe care au inundat social media?...
- Publicitate -

Astfel, aleșii locali ploieșteni au spre analiză, marți, un proiect de hotărâre prin care se propune schimbarea destinaţiei imobilului situat în str. Mihai Bravu nr. 241 din spaţiu de învăţământ în imobil destinat serviciilor publice de interes local.

„În acest moment figurează ca unitate de învățământ și se propune , ca spațiul să fie destinat serviciilor publice de interes local. Ulterior, hotărârea Consiliului Local va fi transmisă la Ministerul Educației și la Guvern pentru că este necesar un aviz că nu mai este unitate de învățământ”, ne-a explicat consilierul local Robert Vîscan (PSD), unul dintre inițiatorii proiectului de hotărâre de Consiliu Local.

Imobilul, situat în Ploiesti, strada Mihai Bravu nr. 241, în care și-a desfășurat activitatea Liceul Tehnologic,„Ludovic Mrazek”, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești si figurează în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Golire parțială și controlată a lacului de acumulare Paltinu

0
Specialiștii Apelor Române au început golirea parțială și controlată...
Exclusiv

Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

0
Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate...
Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

8
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Proiectul privind parcarea cu taxă, la bloc, în Ploiești, nu a fost votat

1
Consilierii locali au dezbătut în ședința de astăzi proiectul...
Eveniment

Accident rutier cu o victimă pe DN1, la Comarnic

0
Un accident rutier în urma căruia o femeie a...
Eveniment

A adormit la volan și a intrat cu mașina în șanț, la marginea DN1

0
Șoferul unei autoutilitare a scăpat ca prin minune, fără...
Național

Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat

1
Procesul lui Călin Georgescu, care trebuia sa aibă loc...
Viața Prahovei

Victorii la handbal și fotbal pentru sportivii CS Ariceștii Rahtivani

0
Clubul Sportiv C.S. Ariceștii Rahtivani a avut parte de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

6
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
Opinii Voxpublica

Republica Moldova a spus PAS Moscovei

0
Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut...
Opinii Voxpublica

E gata și Republica de sub Castani, cu bune și rele

11
S-a încheiat prima ediție a Republicii de sub Castani,...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Proiectul privind parcarea cu taxă, la bloc, în Ploiești, nu a fost votat

Marius Nica -
Consilierii locali au dezbătut în ședința de astăzi proiectul...

Ajutoare pentru căldură la Ploiești. Cine beneficiază

Roxana Tănase -
La Ploiești, începând cu data de 7 octombrie, se...

Cât va fi prețul căldurii la iarnă în Ploiești

Roxana Tănase -
Prețul local al energiei termice facturate populației nu va...

Parcare cu plată la bloc, în Ploiești. Ce prevede proiectul

Marius Nica -
Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești...
- Publicitate -

Când va ajunge primul parcometru nou la Ploiești

Roxana Tănase -
Toate cele 45 de parcometre amplasate pe raza municipiului...

Tarife majorate pentru navetiști, pe două rute din Prahova

Roxana Tănase -
După ce de la 1 iulie a fost majorat...

Unde va fi Târg de Crăciun la Ploiești

Roxana Tănase -
Ploieștiul va avea Târg de Crăciun. După experiența de...

Se scumpește parcarea la Ploiești. 4 lei/oră/loc de parcare

Roxana Tănase -
Tarifele pentru parcările publice cu plată din Ploiești vor...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean