Fostul liceu „Ludovic Mrazek” din Ploiești își schimbă destinația

La mai bine de șapte ani de la închidere, Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, situat în cartierul Mihai Bravu din Ploiești, își va schimba destinația. Imobilul va fi destinat pentru serviciile publice de interes local.

Liceul Tehnologic Ludovic Mrazek nu mai figurează în rețeaua școlară din municipiu din 2018.

De mai bine de șapte ani, administrația locală a încercat să dea o utilitate clădirii. La câteva luni după închidere, Consiliul Local a preluat dotările în administrarea directă, iar un an mai târziu clădirea era transmisă Clubului Sportiv Municipal, la acea dată existând intenția de transformare într-un liceu sportiv.

Lucrurile nu au mers în direcția dorită. Clădirea nu a căpătat statut de liceu sportiv, iar mai nou se dorește schimbarea destinației.

Astfel, aleșii locali ploieșteni au spre analiză, marți, un proiect de hotărâre prin care se propune schimbarea destinaţiei imobilului situat în str. Mihai Bravu nr. 241 din spaţiu de învăţământ în imobil destinat serviciilor publice de interes local.

„În acest moment figurează ca unitate de învățământ și se propune , ca spațiul să fie destinat serviciilor publice de interes local. Ulterior, hotărârea Consiliului Local va fi transmisă la Ministerul Educației și la Guvern pentru că este necesar un aviz că nu mai este unitate de învățământ”, ne-a explicat consilierul local Robert Vîscan (PSD), unul dintre inițiatorii proiectului de hotărâre de Consiliu Local.

Imobilul, situat în Ploiesti, strada Mihai Bravu nr. 241, în care și-a desfășurat activitatea Liceul Tehnologic,„Ludovic Mrazek”, face parte din domeniul public al municipiului Ploiești si figurează în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești.