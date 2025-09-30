Ședință la Consiliul Local Ploiești pentru stabilirea prețului la căldură

- Publicitate -

Ajutoare pentru căldură la Ploiești. Cine beneficiază

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

La Ploiești, începând cu data de 7 octombrie, se pot depune cereri pentru acordarea ajutorului de căldură și pentru suplimentul pentru energie. Aceste ajutoare sunt acordate ca măsură de protecție pentru anumite categorii de persoane.

- Publicitate -

Din articol

Primăria Ploiești a anunțat, marți, că cetățenii pot depune documentele necesare pentru acordarea de ajutoare de încălzire în sezonul rece 2025 – 2026.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) Ploiești, din cadrul primăriei, va demara activitatea de primire a dosarelor pentru acordarea acestor facilități începând cu data de 07 octombrie 2025.

Ajutorul de încălzire este acordat ca măsură de protecție socială pentru categorii de persoane vulnerabile.

Eveniment

Ștafeta Veteranilor Invictus 2025 ajunge la Ploiești

Cu ocazia Zilei Armatei Române, Asociația Voluntarilor Invictus, alături de Centrul Militar Județean Prahova și cu sprijinul Primăriei Ploiești, organizează în Garnizoana Ploiești evenimentul...
- Publicitate -

Astfel, beneficiază de ajutor de încălzire familiile al căror venit mediu lunar este în valoare de 1386 lei/persoană, respectiv 2.053 lei în cazul persoanei singure.

Program pentru depunerea cererilor

Activitatea de înregistrare a formularelor de cerere și a declarației pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței are loc la sediul Serviciului Beneficii Sociale din str. Văleni nr. 32 (în spatele fostului sediu SGU).

  • Marți 8.30 – 16.00;
  • Miercuri 8.30 – 18.00;
  • Joi 8.30 – 16.00.

Termen limită pentru depunerea cererilor

Stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de căldură se face, potrivit Primăriei Ploiești, o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii.

- Publicitate -

Pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței pe toată perioada sezonului rece, noiembrie 2025 – martie 2026, solicitările trebuie depuse până pe data de 20.11.2025.

Condiții pentru acordarea ajutorului de căldură

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcție de venitul mediu lunar pe familie, care este  în valoare de 1386 lei/persoană, în cazul familiei, respectiv 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii.

Administrație

Proiectul privind parcarea cu taxă, la bloc, în Ploiești, nu a fost votat

Consilierii locali au dezbătut în ședința de astăzi proiectul privind parcarea cu taxă, la bloc, în Ploiești. Proiectul inițiat de primarul Mihai Polițeanu nu a...
- Publicitate -

Astfel se va ține cont inclusiv de veniturile care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale.

Ce venituri nu se iau în calcul la acordarea ajutorului

  • sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • alocația de stat pentru copii, acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
  • sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susținerea educației preșcolarilor, elevilor și studenților, prin programe ale Ministerului Educației și Cercetării, altor instituții publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;

 

  • sumele primite din activitatea desfășurată ca zilier, în condițiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
  • sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
  • sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgență primite de la bugetul de stat sau local;
  • stimulentul educațional acordat potrivit prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
  • sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situații excepționale;
  • ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr.226/2021, cu modificările ulterioare;
  • indemnizația lunară de hrană acordată în baza Legii nr.584/2002 privind  măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
  • sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaționale aprobate.

Cum pot fi descărcate cererile

Cererile pot fi descărcate de pe site-ul www.asscploiesti.ro în secțiunea Serviciul Beneficii Sociale-Protecția consumatorului vulnerabil, acestea putând fi depuse și online la adresa de e-mail [email protected]

Informații suplimentare privind condițiile de acordare ale acestui sprijin financiar se pot  obține de pe site-ul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, (www.asscploiesti.ro ) sau la numerele de telefon 0749.149.969 / 0749.149.966/0745.231.893 .

- Publicitate -

Bunurile care conduc la neacordarea ajutorului

  • Bunuri imobile – Clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferente.
  • Bunuri mobile – Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice;
  • Autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor utilizate și/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități;
  • Șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcațiuni, cu excepția celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spațiu locativ/imobil poate beneficia de ajutor de încălzire/supliment pentru energie indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

  • Depozite bancare – Cel puțin unul dintre membrii familiei deține, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori față de valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

„Deținerea unuia dintre bunurile menționate mai sus conduce la excluderea acordării ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie!”, a mai precizat Primăria Ploiești.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Golire parțială și controlată a lacului de acumulare Paltinu

0
Specialiștii Apelor Române au început golirea parțială și controlată...
Exclusiv

Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

0
Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate...
Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

8
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Proiectul privind parcarea cu taxă, la bloc, în Ploiești, nu a fost votat

1
Consilierii locali au dezbătut în ședința de astăzi proiectul...
Eveniment

Accident rutier cu o victimă pe DN1, la Comarnic

0
Un accident rutier în urma căruia o femeie a...
Eveniment

A adormit la volan și a intrat cu mașina în șanț, la marginea DN1

0
Șoferul unei autoutilitare a scăpat ca prin minune, fără...
Național

Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat

1
Procesul lui Călin Georgescu, care trebuia sa aibă loc...
Viața Prahovei

Victorii la handbal și fotbal pentru sportivii CS Ariceștii Rahtivani

0
Clubul Sportiv C.S. Ariceștii Rahtivani a avut parte de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

6
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
Opinii Voxpublica

Republica Moldova a spus PAS Moscovei

0
Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut...
Opinii Voxpublica

E gata și Republica de sub Castani, cu bune și rele

11
S-a încheiat prima ediție a Republicii de sub Castani,...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Proiectul privind parcarea cu taxă, la bloc, în Ploiești, nu a fost votat

Marius Nica -
Consilierii locali au dezbătut în ședința de astăzi proiectul...

Fostul liceu „Ludovic Mrazek” din Ploiești își schimbă destinația

Roxana Tănase -
La mai bine de șapte ani de la închidere,...

Cât va fi prețul căldurii la iarnă în Ploiești

Roxana Tănase -
Prețul local al energiei termice facturate populației nu va...

Parcare cu plată la bloc, în Ploiești. Ce prevede proiectul

Marius Nica -
Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești...
- Publicitate -

Când va ajunge primul parcometru nou la Ploiești

Roxana Tănase -
Toate cele 45 de parcometre amplasate pe raza municipiului...

Tarife majorate pentru navetiști, pe două rute din Prahova

Roxana Tănase -
După ce de la 1 iulie a fost majorat...

Unde va fi Târg de Crăciun la Ploiești

Roxana Tănase -
Ploieștiul va avea Târg de Crăciun. După experiența de...

Se scumpește parcarea la Ploiești. 4 lei/oră/loc de parcare

Roxana Tănase -
Tarifele pentru parcările publice cu plată din Ploiești vor...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean