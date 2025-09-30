Cum îți schimbi cartea de identitate cu una electronică

Cartea electronică de identitate este disponibilă la nivel național, inclusiv la serviciile de evidență a populației locale din Prahova.

- Publicitate -

Cartea electronică de identitate (CEI) este un act de identitate de mărimea unui card bancar (format ID1), având caracteristici avansate de securitate și anti-contrafacere, care permite titularului să facă dovada identității, fizic și în mediul digital, și să acceseze serviciile digitale oferite de autoritățile publice și entitățile private.

Care sunt informațiile vizibile:

Drapelele Uniunii Europene și României

Stema României

Datele personale ale titularului

Numărul actului de identitate

Data expirării actului de identitate

Numărul CAN

Semnătura olografă a titularului

Simbolul „document electronic”

Cip (mediu electronic de stocare)

Data emiterii și autoritatea emitentă

Fotografia titularului și textul „ROU”

MRZ (Machine Readable Zone), pentru citire optică

Social MApN introduce serviciul militar voluntar pentru patru luni MApN va introduce serviciul militar voluntar, prin care tinerii vor trece printr-un stagiu militar de 4 luni, iar la final vor primi aproximativ 6.000...

- Publicitate -

Informații înscrise în formatul electronic:

datele vizibile pe CEI (nume, prenume, sex, cetățenia, data nașterii, semnătura olografă, CNP)

prenumele părinților titularului

locul nașterii titularului

- Publicitate -

certificate pentru autentificare sau semnătură electronică

imaginea facială

imaginile amprentelor a două degete – există excepții

Social Termo Ploiești anunță remedierea avariei Operatorul Termo Ploiești anunță remedierea avariei care a afectat livrarea de apă caldă în mai multe zone din Ploiești. ”Echipele Termo Ploiești au lucrat în...

- Publicitate -

adresa de domiciliu din România a titularului sau mențiunea «fără domiciliu în România»

adresa de reședință din România

Cum te programezi online

Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziție, gratuit, acest serviciu de programare online. Perioadele de programare și timpul alocat pentru preluarea cererii sunt stabilite de autoritățile publice locale.

- Publicitate -

Programarea online este disponibilă AICI

Documente necesare:

Eliberarea cărții electronice de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului, a fizionomiei sau în cazul preschimbării actului de identitate:

actul de identitate;

certificatul de naştere (original);

certificatul de căsătorie (original), în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;

certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă (original), după caz;

documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu(original): pentru persoanele care nu au înscris imobilul în cartea funciară sau, după caz, cele pentru care datele din evidențele Agenița Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) nu returnează informațiile necesare emiterii CEI;

dovada achitării contravalorii actului de identitate, după caz.

- Publicitate -

Dacă solicitantul CEI nu este proprietar al imobilului , dovada adresei de domiciliu se face conform documentelor menționate anterior, insoțite de consimțământul găzduitorului (proprietarului) care poate fi dat în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

Pentru evitarea situațiilor în care informațiile solicitate de la ANCPI sunt incomplete, în vederea emiterii CEI, solicitanții vor avea asupra acestora documentul cu care se face dovada domiciliului, pentru a putea fi scanat și anexat la cerere.

Eliberarea CEI pentru minorii cu vârsta sub 14 ani:

certificatul de naştere (original);

actul de identitate (original) al părinţilor sau al reprezentantului legal, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu;

certificatul de căsătorie al părinţilor (original) ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi;

dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Cererea se semnează de către ambii părinţi.

- Publicitate -

Pentru minorul însoţit numai de unul dintre părinţi, se prezintă declaraţia celuilalt părinte(prin care este de acord cu eliberarea actului de identitate), autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public din ţară ori la autorităţile străine competente(tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare).

Eliberarea CEI la împlinirea vârstei de 14 ani:

certificatul de naştere (original);

actul de identitate (original) al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu;

certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi (original);

dovada achitării contravalorii actului de identitate, după caz.

Minorul se prezintă însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

- Publicitate -

Unde se plătește taxa pentru CEI

Prima carte electronică de identitate (CEI) se eliberează gratuit pentru cetățenii români, începând cu vârsta de 14 ani.

Eliberarea unei noi CEI (spre exemplu, dacă ai avut deja CEI și ți-ai schimbat numele sau în cazul pierderii CEI) se realizează în baza documentului care face dovada achitării contravalorii actului electronic de identitate, în valoare de 70 lei.

Pentru eliberarea CEI înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, părinții minorului achită taxa privind contravaloarea actului electronic de identitate în valoare de 70 lei.

Minorii care solicită eliberarea CEI cu maxim 30 zile înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, beneficiază de gratuitate.

Contravaloarea CEI se achită la ghișeele unităților CEC BANK în contul colector al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” și stațiile SelfPay.

Contravaloarea cărții de identitate simple (C.I.S.), în cuantum de 40 lei, se achită la ghișeele unităților CEC BANK în contul colector al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” și stațiile SelfPay.