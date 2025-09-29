- Publicitate -

Ninge la Cota 2000 din Sinaia, pe Transfăgărășan și Transalpina

Roxana Tănase

Iarna a venit mai devreme în acest an, în zona de munte. La Cota 2000 din Sinaia, pe Transfăgărășan și pe Transalpina, luni dimineață, a început să ningă. ANM a  emis o informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori în zona de munte.

Chiar dacă mulți se așteptau să avem o toamnă lungă, iarna s-a instalat deja în zona de munte.

ANM a emis, luni, o informare meteo de vreme rece, ploi, dar și de lapoviță și ninsoare în zona de munte. (Detalii AICI)

Luni dimineață, din cauza temperaturilor cu mult mai scăzute față de normalul acestei perioade, a început să ningă la Cota 2000 din Sinaia, dar și pe Transfăgărășan și pe Trasalpina.

Eveniment

Două persoane dispărute în incendiul de la hotelul din Tătărani

Un incendiu violent a izbucnit, luni dimineață, la un hotel din satul Tătărani, comuna Bărcănești. FOTO-VIDEO la finalul articolului. UPDATE: 10.19: ISU Prahova a anunțat...
„În zona Lac peisajul s-a albit în această dimineață în urma ninsorii. Cu toate că deocamdată depusă nu prezintă probele, colegii noștri din cadrul Districtului Bâlea vor intervenii în cursul zilei cu utilajele dotate cu lamă și vor răspândi și materiale antiderapante, mai ales că în zilele următoare ne așteptăm ca situația să se înrăutățească!

În același timp, îi rugăm pe șoferi să circule cu prudență și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum!”, a anunțat CNAIR, care a postat imagini cu ninsoarea de pe Transfăgărășan și Transalpina.


- Publicitate -

