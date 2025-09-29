- Publicitate -
La munte, la altitudini de peste 1700 metri, ploile se vor transforma, treptat, în lapoviță și ninsoare.

Vreme rece, ploi și ninsori la munte în Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o nouă atenționare meteo de vreme rece, ploi și ninsori în zona de munte, inclusiv în Prahova. La altitudini mai mari de 1700 m, potrivit ANM, se va depune strat de zăpadă, în medie de 5…10 cm.

- Publicitate -

ANM a emis, luni, o informare meteo de vreme rece, ploi moderate cantitativ și ninsori în zona de munte, atenționare valabilă în intervalul 29 septembrie, ora 10.00 – 2 octombrie, ora 10.00.

Astfel, potrivit ANM, vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni.

„Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5…10 cm”, a anunțat ANM.

Exclusiv

Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate furniza, la cerere, căldură, în blocurile din Municipiu. Asociațiile de proprietari trebuie să solicite reluarea serviciului...
- Publicitate -

La Ploiești, temperatura maximă va fi de 14 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va ajunge, treptat, la 5 grade Celsius. Valul de ploi nu va ocoli nici municipiul Ploiești.

În schimb, la Cota 2000 din Sinaia, treptat, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, în timp ce mercurul în termometre va ajunge la valori sub 0 grade Celsius.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ce trebuie să facă locatarii din Ploiești pentru a avea căldură de la Termo

0
Începând de luni, 29 septembrie, operatorul Termo Ploiești poate...
Exclusiv

Când începe furnizarea de căldură la blocurile din Ploiești

8
Termo Ploiești a început, de vineri, livrarea de căldură,...
Exclusiv

Tinerii care au blocat și vandalizat o mașină în trafic la Șirna au fost reținuți

0
Polițiștii i-au reținut pe cei patru tineri care au...
Exclusiv

Mașină blocată în trafic și distrusă la Șirna. Reacția Poliției

0
Incident grav în Prahova. Mai multe persoane au blocat...
Exclusiv

„Ne-am chinuit să culegem strugurii”. Producții record în podgoriile din Dealu Mare

1
Suntem în plină campanie de recoltare în celebra zonă...
- Publicitate -

Știri noi

Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

0
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
Eveniment

De la ce a luat foc hotelul Daly din Tătărani

0
Pompierii au stabilit cauza incendiului de la hotelul Daly...
Social

Ninge la Cota 2000 din Sinaia, pe Transfăgărășan și Transalpina

0
Iarna a venit mai devreme în acest an, în...
Eveniment

ISU Prahova: Hotelul de la Bărcănești, unde a izbucnit incendiul, amendat în septembrie

0
Hotelul din Bărcănești unde, luni dimineață, a izbucnit incendiu...
Administrație

Unde va fi Târg de Crăciun la Ploiești

0
Ploieștiul va avea Târg de Crăciun. După experiența de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
Emisiuni

SGU Ploiești primește 70 de bani/mp/lună de spațiu verde

2
Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Reclamele la infracțiuni sunt rulate nestingherite pe internet

0
Mihai Nicolae a fost invitatul lui Marius Nica în...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

0
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
Opinii Voxpublica

Republica Moldova a spus PAS Moscovei

0
Republica Moldova a spus PAS Moscovei și a făcut...
Opinii Voxpublica

E gata și Republica de sub Castani, cu bune și rele

8
S-a încheiat prima ediție a Republicii de sub Castani,...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Ploi și temperaturi de 5 grade la Ploiești. Ninsori la munte

Roxana Tănase -
Vremea se va menține mai rece față de normalul...

Cine sunt câștigătorii invitațiilor la Karpatia Horse Show

Raluca Șerban -
Observatorul Prahovean, în parteneriat cu Karpatia Horse Show, a...

„Sărbătoarea Vinului” la Valea Calugărească. Programul evenimentului

Raluca Șerban -
Evenimentul dedicat vinului, în Prahova, Sărbătorile Vinului „Paralela 45...

Andrei Cucu, de la Colegiul Militar din Breaza, campion la karate

Roxana Tănase -
Elev fruntaș al Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir” va...
- Publicitate -

Aer irespirabil în Ploiești. „Miroase groaznic!”

Roxana Tănase -
Mai mulți ploieșteni au reclamat, marți noapte și miercuri...

La Mănești începe campania de vaccinare anti HPV

Raluca Șerban -
Primăria Comunei Mănești se alătură campaniei naționale privind informarea...

Cum se pot face înscrierile la creșa din Plopeni

Raluca Șerban -
Părinții din orașul Plopeni care solicită un loc pentru...

Răcire accentuată și vânt puternic în Prahova. Anunțul ANM

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean