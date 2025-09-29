Vreme rece, ploi și ninsori la munte în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o nouă atenționare meteo de vreme rece, ploi și ninsori în zona de munte, inclusiv în Prahova. La altitudini mai mari de 1700 m, potrivit ANM, se va depune strat de zăpadă, în medie de 5…10 cm.

ANM a emis, luni, o informare meteo de vreme rece, ploi moderate cantitativ și ninsori în zona de munte, atenționare valabilă în intervalul 29 septembrie, ora 10.00 – 2 octombrie, ora 10.00.

Astfel, potrivit ANM, vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni.

„Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5…10 cm”, a anunțat ANM.

La Ploiești, temperatura maximă va fi de 14 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va ajunge, treptat, la 5 grade Celsius. Valul de ploi nu va ocoli nici municipiul Ploiești.

În schimb, la Cota 2000 din Sinaia, treptat, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, în timp ce mercurul în termometre va ajunge la valori sub 0 grade Celsius.