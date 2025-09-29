Aur și argint pentru Tora Karate Ploiești la Cupa României

Sâmbătă, 27.09.2025, la Mioveni, Argeș, s-a desfășurat Cupa României la Karate Interstiluri. Această competiție este considerată „cea mai înaltă treaptă a karateului românesc”. Sportivii de aici sunt cei mai buni karateka. Ei vor forma lotul național pentru marile competiții europene si mondiale.

Evenimentul a fost organizat de Federația Română de Karate (F.R.K), la start fiind prezenți peste 700 de sportivi din 66 de cluburi din țară. În clasamentul oficial clubul TORA Karate Ploiești a ocupat locul 24 din 66 de cluburi, reușind să obțină două medalii, una de aur și una de argint.

Medalia de aur a fost obținută de Eric Streaja, la kumite wkf masculin U14, categoria 50 kilograme. Medalia de argint a fost cucerită de David State, la kumite wkf masculin U12, 35 kilograme.

Ambii sportivi sunt legitimați ai clubului Tora Karate Ploiești.

Dar nu doar sportivii clubului ploieștean au adus medalii la Ploiești. Alți doi sportivi ploieșteni, dar legitimați ai Clubului Sportul Studențesc București, au reușit să aducă în Prahova două medalii de bronz.

Astfel, Diana Vlad, la kumite wkf feminin U21, -55kg și Vladimir Avram, la kumite wkf masculin Cadeți, +70kg, au completat palmaresul de medalii al ploieștenilor.

„Vreau să felicit atât medaliații, cât și pe cei 13 sportivi ai clubului nostru care au participat la această importantă competiție, chiar dacă nu au urcat pe podium, și le doresc spor în pregătire și succes pe mai departe. Continuăm pregătirea pentru a confirma forma bună la următoarele competiții”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Robert Vlad, antrenorul Tora Karate Ploiești.

Sportivii nu au timp însă să se bucure prea mult de rezultatele obținute la această competiție. Pentru ei urmează, așa cum a dezvăluit antrenorul, un final de an foarte aglomerat, cu competiții d emare anvergură.

Astfel, în perioada 07-09 noiembrie 2025, are loc Campionatul Balcanic de Cadeți și Juniori, U21, în Croația, iar la finalul lunii noiembrie , pe 29, are loc Openul României.

Luna decembrie vine cu o nouă competiție internațională, K1 Youth League, U14, Cadeți, Juniori și U21, care se va desfășura la Veneția, în Italia. Aceasta se va desfășura în perioada 04-07 decembrie 2025.

La toate acestea, sportivii clubului Tora Karate Ploiești vor participa și speră că se vor întoarce în țară cu medalii cât mai strălucitoare.

