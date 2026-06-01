Medalii pentru gimnastele de la CS Petrolul Ploiești la Cupa Nadia Comăneci

Gimnastele de la CS Petrolul Ploiești, antrenate de Corina Ungureanu și Camelia Rădulescu, au obținut rezultate importante la Cupa Nadia Comăneci, competiție desfășurată în acest weekend. Alexandra Ioniță și Antonia Constantin au urcat pe podium la categoria 12 ani, iar mai multe sportive ale clubului au prins finale la diferite aparate.

La categoria 12 ani, Alexandra Ioniță a obținut medalia de aur la sol și argintul la sărituri. Tot la aceeași categorie, Antonia Constantin a cucerit argintul la bârnă și bronzul la sărituri. Ambele sportive au avut câte trei finale, confirmând forma bună în această etapă a sezonului competițional.

Rezultate bune au fost obținute și de sportivele mai mici. La categoria 10 ani, Sofia Stan s-a clasat pe locul 7 la individual compus și a reușit calificarea în două finale, în timp ce Maria Dragomir a ocupat locul 5 la individual compus și a prins patru finale.

La categoria 9 ani, Erika Moraru a obținut o calificare în finala de la paralele. De asemenea, Daria Mihai, la pre-junioare, a avut un concurs bun și s-a clasat pe locul 8 la individual compus.

Pentru Bianca Barla, competiția a reprezentat primul concurs din acest an, iar staff-ul tehnic speră ca să obțină rezultate bune la Campionatul Național de la Deva, programat peste aproximativ 10 zile.