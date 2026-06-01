Mașina pe care Enzo Ferrari a numit-o „cea mai frumoasă mașină din lume” va fi expusă în weekend, la ”De la cal, la cai putere”

Atmosfera unui weekend memorabil. „De la Cal, la Cai Putere” revine la Hipodromul Ploiești în perioada 5–7 iunie 2026, cu cea de-a patra ediție a unui eveniment care a devenit deja tradiție pentru pasionații de mașini clasice, colecționari, familii și publicul atras de experiențe autentice.

- Publicitate -

Patru ediții, patru ani în care Hipodromul Ploiești s-a transformat, în fiecare vară, într-un loc în care timpul pare să încetinească, sau, mai bine spus, să se întoarcă. Patru ani în care prahovenii au descoperit că frumusețea nu are o singură formă: poate veni pe patru copite sau pe patru roți, poate purta număr de șa sau număr de înmatriculare dintr-o altă epocă.

200 de exemplare de colecție vor avea o nouă dispunere pe Hipodromul din Ploiești

Dacă în primele 3 ediții mașinile erau expuse de-a lungul pistei, din acest an conceptul a fost schimbat, oferind o nouăp experiență vizitatorilor – mașinile de colecție vor fi expuze pe gazon, în ovalul Hipodromului.

- Publicitate -

Printre ele se află și mașina pe care Enzo Ferarri a numit-o „cea mai frumoasă mașină din lume”. Evident, gusturile nu se discută, probabil unii nefiind încântați. Cert este că nici la vremea ei nu aveai ocazia să o vezi oriunde pe stradă.

Jaguar E-Type a fost lansat în 1961 de Jaguar Cars și a provocat senzație la Salonul Auto de la Geneva

Modelul a fost construit între 1961 și 1974 în trei generații principale:

Series 1 (1961–1968) – cea mai căutată de colecționari.

- Publicitate -

Series 2 (1968–1971) – modificări pentru normele americane.

Series 3 (1971–1974) – motor V12 și ampatament mai mare.

Caracteristici tehnice

Motor

-6 cilindri în linie Jaguar XK

- Publicitate -

-4,2 litri

-aproximativ 245–265 CP (în funcție de piață și an)

Transmisie

-manuală cu 4 trepte

- Publicitate -

-unele exemplare au transmisie automată

Performanțe

-0–100 km/h în aproximativ 7 secunde

-viteză maximă între 230 și 240 km/h

- Publicitate -

Pentru începutul anilor ’60, aceste cifre erau impresionante și rivalizau cu modele Ferrari și Aston Martin mult mai scumpe.

Construcție

-șasiu monococă cu subcadru frontal tubular;

-suspensie independentă pe toate roțile;

- Publicitate -

-frâne cu disc pe toate roțile;

-aerodinamică avansată pentru epocă.

Valoare actuală

În funcție de serie, originalitate și stare:

- Publicitate -

-exemplare bune: 70.000–120.000 €;

-restaurări de nivel concurs: 150.000–300.000 € sau mai mult;

-Series 1 originale pot depăși considerabil aceste valori.

E-Type (Series2 – modelul din imagine) a fost desenată de Malcolm Sayer, fost specialist în aerodinamică aeronautică. Forma mașinii nu era doar frumoasă, ci și foarte eficientă aerodinamic pentru epocă.

Mulți istorici auto o consideră modelul care a făcut accesibile performanțele de supercar la un preț mult mai mic decât concurenții italieni.

Mai multe detalii veți putea afla chiar de la proprietar, un colecționar pasionat din Ploiești, Jaguarul din imagine urmând a fi expus pe Hipodromul din Ploiești, între 5 și 7 iunie 2026.

Intrarea este liberă

Merită să urmărești toate noutățile, pentru că fiecare ediție ” De la cal, la cai putere” a adus ceva neașteptat, și, în mod sigur, 2026 nu va face excepție.

Locație: Hipodromul Ploiești. Date: 5–7 iunie 2026. Intrarea este liberă.

Sponsori: Arca Village, Apa Nova Ploiești, Feruccio, Hill House, MRS Residence Sinaia, Autoklass, Eurial, CIS GAZ SA, Habau SRL, Apa Nova Ploiești, Maspex

Parteneri: Grupul Observatorul Prahovean, Universitatea Petrol Gaze Ploiești

Organizatori: Retro Cars România & Eurospirit