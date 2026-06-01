Podul Giurgiu-Ruse, închis pentru trafic rutier două zile. Care sunt rutele alternative

Podul Prieteniei dintre România și Bulgaria va fi restricționat pentru circulația rutieră în perioada 4-5 iunie, pe ambele sensuri de mers, potrivit unui anunț al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Programul restricțiilor

Joi, 4 iunie, între orele 09:00 și 21:00, podul va fi complet închis pentru toate categoriile de vehicule, pe ambele sensuri. În intervalul 4 iunie, ora 21:00 – 5 iunie, ora 09:00, traficul va fi permis doar autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată sub 3,5 tone.

De ce se închide podul

Măsura este impusă de autoritățile bulgare pentru executarea unor lucrări de asfaltare pe sensul către România, precum și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile recent reparate ale podului.

Rute alternative

Centrul Infotrafic recomandă șoferilor să folosească, în această perioadă, alte puncte de trecere a frontierei: Calafat și Bechet (județul Dolj), Zimnicea și Turnu Măgurele (județul Teleorman), Călărași-Silistra (județul Călărași), respectiv Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir (județul Constanța).