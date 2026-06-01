A murit actrița Kelly Curtis. Anunțul a fost făcut de sora sa

Actrița Jamie Lee Curtis a transmis, duminică, o veste tristă. Sora sa, actrița Kelly Curtis, a murit la vârsta de 69 de ani.

Jamie Lee Curtis a anunțat decesul surorii sale, actrița Kelly Curtis, la vârsta de 69 de ani, potrivit digi24.ro. „Prima mea prietenă și confidentă de-o viață”, a scris actrița Jamie Lee Curtis, care a povestit că sora sa s-a stins „în casa ei, în natură, în pace”.

„Juca excelent jocul de cărţi Cupe, colecţiona broaşte ţestoase, iubea familia sa, natura, muzica, cumpărăturile second-hand, călătoriile, Facebook şi Pokemon Go. Era mândră de rădăcinile sale daneze şi de originea sa evreiască maghiară şi era o patriotă americană devotată.

Va rămâne în amintirea noastră pentru generozitatea ei plină de dragoste, opiniile sale ferme, curiozitatea sa nesfârşită, stilul ei unic şi prăjiturile ei în formă de semilună, cu migdale şi pudră de zahăr, pe care le prepara de Crăciun – de unde şi porecla ei, ‘Auntie Cookie'”, a adăugat Jamie Lee Curtis.

Kelly Curtis a fost cea mai mare fiică a vedetelor de la Hollywood Tony Curtis și Janet Leigh, cunoscută mai ales pentru apariția sa în Psycho. Prima sa apariție pe ecran a fost ca bebeluș în filmul din 1958, Vikingii, în care au jucat părinții ei. Kelly a interpretat roluri în filme precum „Trading Places” (1983) – în care au jucat amândouă -, „Magic Sticks” (1987) şi „The Devil’s Daughter” (1991).