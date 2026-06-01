Trafic aglomerat pe Valea Prahovei. Coloane de mașini între Predeal și Bușteni, pe sensul spre Ploiești

Traficul rutier s-a intensificat luni, 1 iunie, pe principalele artere din țară, odată cu întoarcerea turiștilor din minivacanța de Rusalii și Ziua Copilului. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, pe DN1, pe Valea Prahovei, se circulă în condiții de aglomerație.

Conform informării transmise de Centrul Infotrafic, valorile de trafic sunt ridicate între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul de mers Brașov – Ploiești, unde s-au format coloane de mașini.

Aglomerație se înregistrează și pe Autostrada A1 București – Pitești, precum și pe Autostrada A2 Constanța – București, pe sensul de deplasare către Capitală.

În acest context, polițiștii le recomandă șoferilor să își planifice cu atenție călătoria și să evite manevrele riscante în trafic.

„Recomandăm conducătorilor auto să verifice cu mare atenție traseul pe care-l au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, optând pentru rute alternative, dacă este cazul.

Evitați preocupările de natură a vă distrage atenția de la condus, nu vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule, nu circulați pe banda de urgență de pe autostradă!

Păstrați-vă calmul, dați dovadă de responsabilitate și respect față de ceilalți participanți la trafic, acordând prioritate celor în drept!

În nicio situație nu conduceți după ce ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive!”, recomandă Centrul Infotrafic.