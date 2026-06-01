Cum au transformat locatarii unui bloc din Ploiești spațiul verde într-o grădină spectaculoasă

Locatarii unui imobil situat în zona străzii Deltei din Ploiești au reușit să transforme spațiul verde de la bloc într-o adevărată oază de culoare. Trandafiri, crini, mușcate și zeci de alte plante ornamentale atrag, zilnic, privirile trecătorilor.

Cei care trec prin zona străzii Deltei se opresc adesea pentru a admira grădina spectaculoasă, amenajată și îngrijită cu multă pasiune de locatari.

O explozie de culoare între blocuri

Trandafiri în nuanțe de alb, galben, roz, mov și roșu, crini imperiali, mușcate și numeroase alte plante ornamentale au transformat locul într-un adevărat spectacol floral.

„Este un adevărat spectacol de culoare!”, ne-a scris un cititor care ne-a trimis mai multe fotografii realizate în zonă. La fața locului, grădina de la bloc este impresionantă.

Grădina cu trandafiri, crini imperiali și mușcate

Frumusețea grădinii nu este întâmplătoare. În spatele imaginilor care atrag rapid privirile trecătorilor se află ani de muncă și implicare.

Fie că sunt plantate în pământ, fie că sunt așezate în ghivece decorative sau în jardiniere, florile creează un peisaj impresionant.

Plantele cățărătoare completează decorul, iar floarea „Mâna Maicii Domnului”, cum i se mai spune popular, răspândește, în serile de vară, un parfum intens.

Cum a apărut grădina de la bloc

O astfel de grădină nu poate exista fără muncă și atenție constantă, iar rezultatul este vizibil la fiecare pas.

„Toate florile au fost cumpărate în timp, de la piață. La început au fost plantate doar câteva, iar apoi, în fiecare an, au fost adăugate noi flori”, ne-a povestit, luni, 1 iunie, persoana care uda florile, precizând că sufletul grădinii este chiar prietena sa.

Locul de relaxare de la bloc

În grădina de la bloc a fost amplasat și un leagăn, care completează atmosfera de liniște și transformă locul într-un spațiu de relaxare pentru cei care locuiesc în zonă.

Dincolo de spectacolul oferit de flori, faptul că spațiul este amenajat de locatari demonstrează că schimbarea poate începe chiar din fața blocului.

Tu cum ai amenajat spațiul verde din fața blocului tău? Așteptăm fotografiile și poveștile voastre în comentarii.