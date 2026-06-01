Accident grav pe DN1 la ieșire din Avrig. Plan Roșu de Intervenție și trafic blocat

Accidentul rutier s-a produs luni, pe 1 iunie, pe DN1, la ieșire din Avrig spre Bradu, iar în evenimentul rutier au fost implicate patru autoturisme. Autoritățile din Sibiu au activat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit ISU Sibiu, la fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD și o ambulanță de la Serviciul de Ambulanță Județean, dar și o autospecială de stingere și una de primă intervenție.

Din primele informaţii în accident sunt implicate 4 maşini şi 15 persoane, motiv pentru care autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

„La nivelul judeţului Sibiu se activează Planul Roşu de Intervenţie. Forţele de la faţa locului sunt suplimentate cu încă o ambulanţă SMURD şi o autospecială de transport personal şi victime multiple”, a precizat ISU Sibiu.

Potrivit Centrului Infotrafic, circulația în zonă a fost complet blocat pe DN 1 Sibiu – Brașov, în zona localității Avrig, județul Sibiu.

„În urma coliziunii, mai multe persoane se află în evaluare medicală la fața locului, urmând să se stabilească dacă se impune transportul la spital”, a precizat Centrul Infotrafic.