Solstițiul de vară 2026. Când vom avea cea mai lungă zi din an și când începe vara astronomică

Românii vor avea parte, în luna iunie, de cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an. Solstițiul de vară din 2026 va avea loc duminică, 21 iunie, moment care marchează începutul verii astronomice în emisfera nordică.

Potrivit specialiștilor, la solstițiul de vară Soarele va ajunge la cea mai mare înălțime pe cer pentru observatorii din emisfera nordică. Din acest motiv, durata zilei este maximă, iar cea a nopții minimă.

În România, ziua va avea aproximativ 15 ore și 32 de minute, în timp ce noaptea va dura doar aproximativ 8 ore și 28 de minute.

„Dupa cum este cunoscut, Pământul execută atât o mișcare anuală de revoluție în jurul Soarelui, cât și o miscare diurnă de rotație în jurul axei polilor tereștri.

Axa polilor păstrează (în prima aproximație) o poziție fixă în spațiu, ea fiind înclinată pe planul orbitei Pământului (numit planul eclipticii) cu 66° 33′.

Datorită acestui fenomen, cele două emisfere terestre sunt iluminate de Soare inegal în decurs de un an, fapt ce generează la latitudinile medii inegalitatea zilelor și a nopților, precum și succesiunea anotimpurilor”, precizează pe site-ul Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” .

Astfel, spun specialiștii, fenomenul se materializează pe sfera cerească prin miscarea anuală aparentă a Soarelui în lungul eclipticii cu aproximativ 1° pe zi, planul eclipticii fiind înclinat față de cel al ecuatorului ceresc cu 23° 27′.

Cât privește denumirea de solstițiu (“Soarele stă”) aceasta este dată, potrivit sursei citate, de faptul că „soarele aflându-se la culminație (pentru latitudinea medie a țării noastre) la 67° 52′ deasupra orizontului, durata zilei va avea cea mai mare valoare din an, respectiv 15h 32m, durata nopții fiind de numai 8h 28m.