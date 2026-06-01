Cod galben de ploi torențiale în Prahova. Atenționare ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de ploi torențiale. Avertizarea este valabilă inclusiv în Prahova.

Potrivit ANM, atenționarea de cod galben de ploi torențiale este valabilă în intervalul luni, 1 iunie, ora 12:00 – marți, 2 iunie, ora 10:00.

Astfel, spun meteorologii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

„Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și pe spații mici de 40…50 l/mp”, a anunțat ANM.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării, au precizat meteorologii.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, luni, 1 iunie, temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar temperatura minimă se va situa la 14 grade Celsius.

În intervale scurte de timp se vor înregistra precipitații, iar cantitățile de apă vor fi de 15 – 25 l/mp.