Cum vor circula mijloacele de transport în comun de 1 iunie în Ploiești. Restricții de trafic pe Bulevardul Independenței

Transportul public din Ploiești circulă după program de duminică pe 1 iunie. Mai multe trasee vor fi deviate ca urmare a evenimentelor de Ziua Copilului.

Luni, 1 iunie 2026, transportul public din Ploiești va circula după programul unei zile de duminică, având în vedere că este sărbătorită a doua zi de Rusalii.

„Având în vedere faptul că, în data de 1 iunie 2026, se sărbătorește la nivel național a doua zi de Rusalii, transportul public regulat din municipiul Ploiești va fi asigurat conform programului de circulație aferent unei zile de duminică”, a precizat Primăria Ploiești.

Totodată, Bulevardul Independenței va fi închis circulației rutiere, iar mai multe trasee de autobuz și troleibuz vor fi deviate pe rute ocolitoare. Călătorii sunt sfătuiți să consulte modificările de traseu înainte de deplasare.

Măsurile au fost adoptate pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Copilului și pentru a asigura, în același timp, continuitatea serviciului de transport public în municipiu.