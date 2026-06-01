Curcubeu dublu pe cerul Prahovei, imagini spectaculoase. Cum apare fenomenul optic

Un curcubeu dublu a putut fi observat, duminică seară, pe cerul Prahovei, oferind una dintre cele mai spectaculoase imagini ale zilei. Fenomenul apare, de regulă, după ploaie, atunci când razele soarelui întâlnesc picăturile de apă aflate încă în atmosferă. Numeroși cititori ne-au trimis imagini în care au surprins spectaculosul fenomen.

- Publicitate -

Curcubeul este un fenomen optic, care se formează astfel: lumina soarelui pătrunde în picăturile de apă, se refractă, se reflectă în interiorul acestora și apoi se refractă din nou la ieșire. În acest proces, lumina albă este separată în culorile spectrului vizibil, fenomen numit dispersie.

De ce apare al doilea curcubeu

Aseară s-a produs un fenomen foarte rar: curcubeul dublu. Cel principal este produs de o singură reflexie internă a luminii în picătura de apă. În cazul curcubeului dublu, o parte din lumină se reflectă de două ori în interiorul picăturii, înainte de a ieși spre observator. Din acest motiv apare un al doilea arc, situat deasupra celui principal, potrivit Met Office, serviciul meteorologic național al Marii Britanii. Acesta este, în general, mai palid decât primul, deoarece o parte din energie se pierde la fiecare reflexie suplimentară.

- Publicitate -

Un detaliu important este că, în curcubeul secundar, ordinea culorilor este inversată față de curcubeul principal. Între cele două arce poate fi observată uneori o zonă mai întunecată, cunoscută sub numele de „banda lui Alexandru”. Aceasta apare deoarece, în acea regiune a cerului, spre observator ajunge mai puțină lumină împrăștiată de picăturile de apă.

Când poate fi văzut un curcubeu dublu

Pentru ca un curcubeu să fie vizibil, este nevoie de două condiții: picături de apă în atmosferă și soare aflat în spatele observatorului. De aceea, curcubeele apar frecvent după averse, atunci când norii se retrag, dar aerul rămâne încă încărcat cu picături fine de apă.

Curcubeul dublu este mai rar observat nu pentru că fenomenul optic nu s-ar produce, ci pentru că al doilea arc este mult mai slab și poate fi greu de distins, mai ales dacă lumina este redusă sau cerul nu oferă suficient contrast.

- Publicitate -

Imagini trimise de cititori: