Sezamo ajunge la Ploiești. Supermarketul online livrează în Prahova începând cu 1 iunie 2026

Locuitorii din Ploiești și din zeci de localități prahovene vor putea comanda produse alimentare online cu livrare a doua zi, după ce Sezamo, unul dintre cele mai cunoscute supermarketuri online din România, își extinde aria de acoperire dincolo de București.

Prima ieșire Sezamo din Capitală

Sezamo, parte a grupului ceh Rohlik, lansează din 1 iunie 2026 serviciul de livrare în județul Prahova, în ceea ce reprezintă primul pas al companiei în afara Capitalei. Extinderea vizează municipiul Ploiești, dar și peste 20 de localități situate pe axa București–Ploiești.

„Vedem un interes tot mai mare pentru cumpărăturile online și din afara Bucureștiului, în special din partea familiilor și a clienților care își doresc mai multă predictibilitate, economie de timp și acces la produse de calitate”, a declarat Michael Kaiser, Country Lead Sezamo România, citat de Ziarul Financiar.

Ce și cum se poate comanda

Portofoliul disponibil clienților din Prahova cuprinde peste 16.000 de articole — de la produse proaspete achiziționate direct de la fermieri și artizani români, până la mărci proprii și branduri internaționale.

Livrarea se face a doua zi față de momentul plasării comenzii, în două intervale orare la alegere: dimineața, între 06:00 și 12:00, sau seara, între 17:00 și 23:00.

Comenzile pentru clienții prahoveni vor fi expediate din același depozit de 12.000 de metri pătrați pe care compania îl operează în parcul logistic CTPark, în nordul Capitalei. Spațiul dispune atât de zone de depozitare la temperatura ambiantă, cât și de unități frigorifice pentru păstrarea produselor în condiții optime.

Localitățile din Prahova unde Sezamo livrează

Pe lângă municipiul Ploiești, noua zonă de livrare include: Blejoi, Păulești, Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Tinosu, Dumbrava, Chițorani, Pleașa, Moara Nouă, Corlătești, Ghighiu, Tătărani, Românești, Popești, Negoești, Brazii de Sus, Mălăiești, Antofiloaia, Poienarii Apostoli și Potigrafu, scrie sursa citată.