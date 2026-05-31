Tot mai puțini copii se nasc în România. Datele INS arată o scădere accentuată a natalității

România continuă să înregistreze tot mai puține nașteri. Potrivit datelor publicate vineri, 29 mai, cu puțin timp înainte de Ziua Copilului, de către Institutul Național de Statistică (INS), în 2025 s-au născut aproximativ 127.000 de copii, cu aproape 50.000 mai puțini decât în urmă cu zece ani.

Rata natalității a ajuns anul trecut la 6,7 născuți-vii la 1.000 de locuitori, față de 9,4 la 1.000 în urmă cu un deceniu.

Și rata fertilității a scăzut semnificativ. În 2025 au fost înregistrați 29,7 născuți-vii la 1.000 de femei de vârstă fertilă, comparativ cu 37,5 la 1.000 în urmă cu zece ani.

Pe scurt, în România se nasc din ce în ce mai puțini copii, iar tendința se menține de mai mulți ani. Specialiștii avertizează că fenomenul contribuie la îmbătrânirea populației și poate avea efecte importante asupra pieței muncii și sistemului de pensii.

Există însă și o evoluție pozitivă. Potrivit INS, rata mortalității infantile a scăzut ușor în 2025, după mai mulți ani de creștere. Anul trecut, aceasta a fost de 5,5 decese ale copiilor sub un an la 1.000 de născuți-vii, ceea ce înseamnă aproximativ 700 de decese infantile raportate la nivel național.