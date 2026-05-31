Amendă de până la 2.000 de lei pentru rufele întinse la geam sau pe exteriorul blocului, la Câmpina

Locuitorii din Câmpina care obișnuiesc să întindă rufele la uscat pe sârme montate în afara balcoanelor, pe fațadele blocurilor sau pe domeniul public, riscă amenzi usturătoare. Regulamentul local al Municipiului Câmpina interzice explicit această practică și stabilește sancțiuni clare atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. Deși este adoptat încă din 2025, sumele prevăzute în cadrul acestuia ca amenzi sunt printre cele mai mari din țară.

Ce spune Regulamentul

Potrivit Hotărârii nr. 133 din 25 septembrie 2025 a Consiliului Local Câmpina, constituie contravenție montarea suporturilor de uscat rufe în afara balcoanelor, pe exteriorul blocurilor de locuințe și pe clădirile aflate la frontul străzii, pe domeniul public sau privat al municipiului Câmpina, precum și expunerea rufelor pe acestea.

Același regulament interzice și scuturatul covoarelor sau al altor obiecte de la ferestrele și balcoanele imobilului.

Cât costă nerespectarea regulilor

Amenzile diferă în funcție de cine încalcă regulamentul:

Persoane fizice: între 1.000 și 2.000 de lei

între 1.000 și 2.000 de lei Persoane juridice: între 1.500 și 2.500 de lei

Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

Cine poate da amenda

Constatarea și sancționarea contravențiilor revin primarului și împuterniciților acestuia, polițiștilor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Câmpina, dar și reprezentanților Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova și Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

Regulamentul, a fost aprobat încă din 2025 și a înlocuit vechea reglementare locală din 2011. Cu toate acestea, mulți câmpineni nu sunt la curent cu valoarea amenzilor în aceste cazuri.