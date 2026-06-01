La mulți ani, copii! De 1 Iunie Ploieștiul vă sărbătorește pe voi, cei mai importanți!

Există o zi în calendar când toată lumea, fie că are sau nu copii, zâmbește puțin mai mult. Este 1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului, ziua în care ne oprim din graba zilnică și ne amintim că cel mai prețios lucru pe care îl avem în jurul nostru sunt cei mici.

O zi pentru ei, un gând pentru noi

Copilăria nu este doar o perioadă din viață. Este temelia pe care se construiește tot restul: încrederea în sine, curiozitatea față de lume, capacitatea de a iubi și de a se bucura de lucruri simple.

Un copil care crește într-un mediu sigur, iubit și stimulat devine adultul echilibrat de mâine. De aceea, ziua lor nu este doar o sărbătoare, ci și un îndemn pentru noi, cei mari: să le protejăm copilăria, să le ascultăm visele și să le fim alături.

Bucuriile mici care contează cel mai mult

Nu au nevoie întotdeauna de cadouri scumpe sau de distracții elaborate. Au nevoie de timp, timp petrecut cu părinții, cu bunicii, cu prietenii de joacă. Au nevoie de libertatea de a alerga, de a se murdări pe mâini, de a pune întrebări la care noi, uneori, nici noi, adulții, nu știm răspunsul. Au nevoie să știe că sunt iubiți, necondiționat și în fiecare zi, nu doar pe 1 Iunie.

Ploieștiul le face cadou bulevardul

La Ploiești, sărbătoarea capătă an de an o formă aparte. Centrul Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion” – Școala Populară de Arte Ploiești, cu sprijinul Consiliului Județean Prahova, organizează cea de-a XXVIII-a ediție a festivalului „Copilăria inundă Bătrânul Bulevard” — un festival cu aproape trei decenii de existență, devenit una dintre tradițiile cele mai dragi ale orașului.

Manifestările încep la ora 10:30, cu tradiționala paradă a costumelor, cu plecare de la Monumentul Vânătorilor (Gara de Sud). De la ora 12:00, activitățile se mută la Esplanada Palatului Culturii, unde elevii Școlii Populare de Arte susțin un spectacol coregrafic cu momente de dans clasic, dans modern, dans de societate și ritmuri latino.

Bulevardul Independenței va fi închis circulației auto pe toată durata evenimentului.

La mulți ani!

Tuturor copiilor din Prahova – din Ploiești, din Valea Prahovei, din comunele și orașele județului — echipa Observatorul Prahovean le urează La mulți ani!

Să fiți sănătoși, să râdeți mult și să păstrați cât mai mult din magia vârstei voastre. Iar vouă, părinților, bunicilor și dascălilor care le sunteți alături zi de zi, vă mulțumim!