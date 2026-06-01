Președintele și MApN aduc dovezi că drona care a lovit blocul din Galați era rusească

Președintele Nicușor Dan a transmis că drona prăbușită joi noapte la Galați, care a lovit un bloc de locuințe, este o dronă Geran-2, de proveniență rusească. Potrivit șefului statului, aceasta este concluzia „fără dubiu” a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.

- Publicitate -

Declarația vine după ce Ministerul Apărării Naționale a anunțat concluziile investigației tehnice realizate în urma incidentului produs pe 29 mai 2026, în jurul orei 02:00, în municipiul Galați, unde o dronă a lovit un bloc din zona STIREX, pe strada Brăilei.

Dronă Geran-2, de fabricație rusească

Potrivit MApN, obiectul prăbușit a fost identificat ca fiind o dronă aeriană de tip UAS, model Geran-2, de fabricație rusească. Pe fragmentele recuperate au fost identificate inscripții în caractere chirilice, inclusiv marcajul „ГЕРАНЬ 2”, parțial lizibil.

- Publicitate -

Drona era de tip kamikaze, cu întrebuințare unică, iar încărcătura de luptă, care a explodat la impact, a fost de tip High-Explosive, cu o greutate de aproximativ 30 de kilograme echivalent TNT.

Specialiștii au identificat fragmente din fuselaj și aripi cu structură de rezistență din fibră de carbon, motor termic de tip boxer, elice, componente electronice, sistem GNSS de tip KOMETA și servomotor electronic pentru controlul și menținerea traiectoriei.

Probe similare cu alte drone atribuite Rusiei

MApN a transmis că probele identificate la Galați sunt identice, din punct de vedere structural și funcțional, cu cele recuperate în incidente anterioare în care au fost folosite drone Geran-2 atribuite Federației Ruse.

- Publicitate -

În comunicatul oficial sunt menționate incidente produse la Chilia Veche, Ceatalchioi, Galați, Grindu și Luncavița, în perioada 2025–2026.

Citește și Vladimir Putin, prima reacție despre drona căzută la Galați

Ținta a fost identificată inițial la ora 01:46, în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 19 kilometri de frontiera României, respectiv la 10 kilometri est de localitatea Reni.

- Publicitate -

Nicușor Dan: „Singurul responsabil este Rusia”

Într-o postare publică, președintele Nicușor Dan a transmis că ancheta a stabilit proveniența dronei pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.

Potrivit șefului statului, componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu alte drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate ca fiind fabricate în Federația Rusă.

Președintele a mai precizat că marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani.

- Publicitate -

Analizele fizico-chimice au confirmat, de asemenea, prezența acelorași tipuri de materiale și combustibili identificați în mod repetat la aparate din această serie.

„Faptul că un astfel de aparat a lovit un bloc de locuințe din România, provocând răniți și pagube materiale, este de o gravitate deosebită, iar singurul responsabil este Rusia”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Rezultatele anchetei vor fi transmise NATO și Uniunii Europene

Șeful statului a mai transmis că siguranța cetățenilor români și integritatea teritoriului național sunt obligații fundamentale ale statului român și vor fi apărate cu fermitate.

Rezultatele anchetei vor fi comunicate aliaților României și structurilor competente din cadrul NATO și al Uniunii Europene.

- Publicitate -

Nicușor Dan a precizat că România va continua să acționeze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securității la frontiera estică a Alianței și pentru protejarea cetățenilor.

„România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român”, a mai transmis președintele.