Programul evenimentelor de 1 Iunie la Ploiești și Zoo Bucov

Mai multe instituții publice organizează o serie de evenimente la Ploiești de Ziua Copilului. Programul pregătit pentru cei mici include desene, jocuri, ateliere, șah, pictură pe față, cântece, dans, teatru, activități educative și multe alte surprize.

Program special pe 1 Iunie pe Bulevardul Castanilor

Luni, 1 iunie, pe Bulevardul Independenței, activitățile încep de la ora 10:00. Copiii vor putea participa la jocuri de mimă, desenat, ghicitori, ștafetă, origami, pictură pe față, jocuri cu mingea și cântece.

Între orele 10:00 și 14:00, la intersecția Bulevardului Independenței cu strada Ana Ipătescu, vor fi amenajate zone interactive ale structurilor MAI: IPJ Prahova, ISU Prahova, IJJ Prahova și Gruparea Mobilă de Jandarmi. Vor avea loc ateliere educativ-preventive, expoziții de tehnică și autospeciale, demonstrații specifice și prezentarea profesiilor.

În programul zilei de 1 Iunie sunt incluse și spectacolele „Ferma animalelor” și „Muzicanții din Bremen”, susținute de Teatrul de Animație Imaginario, animație stradală cu personaje de poveste și păpuși gigant, dar și momente artistice susținute de Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești.

10:00 – 10:30: Mimă

10:30 – 11:00: Desenat și Telefonul fără fir cu desene

11:00 – 12:00: Spectacol Ferma animalelor și Ghicitori

11:30 – 12:00: Jocuri cu frânghia

12:00: Atelier mânuire marionete

12:00 – 12:30: Ștafetă

12:30 – 13:00: Ateliere Origami

16:00 – 16:30: Concert Coloricii și pisicuța Pis și Desenat cu creta și șotron

16:30 – 17:00: Pictură pe față

17:00 – 17:30: Jocuri cu mingea și Fabis Art School

17:30 – 18:00: Chitara Prahoveană

17:30 – 18:30: Spectacol Muzicanții din Bremen, animație stradală cu personaje de poveste și păpuși gigant

18:15 – 19:00: Cântat

De la ora 10:30, la Zoo Bucov va avea loc „Atelierul copilăriei”, cu surprize pentru cei mici. Intrarea este liberă pentru copiii până în 14 ani inclusiv, în baza unui document doveditor. Copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți obligatoriu de cel puțin un adult.