Programul evenimentelor de 1 Iunie la Ploiești și Zoo Bucov

Program special pe 1 Iunie pe Bulevardul Castanilor
Luni, 1 iunie, pe Bulevardul Independenței, activitățile încep de la ora 10:00. Copiii vor putea participa la jocuri de mimă, desenat, ghicitori, ștafetă, origami, pictură pe față, jocuri cu mingea și cântece.
Între orele 10:00 și 14:00, la intersecția Bulevardului Independenței cu strada Ana Ipătescu, vor fi amenajate zone interactive ale structurilor MAI: IPJ Prahova, ISU Prahova, IJJ Prahova și Gruparea Mobilă de Jandarmi. Vor avea loc ateliere educativ-preventive, expoziții de tehnică și autospeciale, demonstrații specifice și prezentarea profesiilor.
În programul zilei de 1 Iunie sunt incluse și spectacolele „Ferma animalelor” și „Muzicanții din Bremen”, susținute de Teatrul de Animație Imaginario, animație stradală cu personaje de poveste și păpuși gigant, dar și momente artistice susținute de Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești.
10:00 – 10:30: Mimă
10:30 – 11:00: Desenat și Telefonul fără fir cu desene
11:00 – 12:00: Spectacol Ferma animalelor și Ghicitori
11:30 – 12:00: Jocuri cu frânghia
12:00: Atelier mânuire marionete
12:00 – 12:30: Ștafetă
12:30 – 13:00: Ateliere Origami
16:00 – 16:30: Concert Coloricii și pisicuța Pis și Desenat cu creta și șotron
16:30 – 17:00: Pictură pe față
17:00 – 17:30: Jocuri cu mingea și Fabis Art School
17:30 – 18:00: Chitara Prahoveană
17:30 – 18:30: Spectacol Muzicanții din Bremen, animație stradală cu personaje de poveste și păpuși gigant
18:15 – 19:00: Cântat
De la ora 10:30, la Zoo Bucov va avea loc „Atelierul copilăriei”, cu surprize pentru cei mici. Intrarea este liberă pentru copiii până în 14 ani inclusiv, în baza unui document doveditor. Copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți obligatoriu de cel puțin un adult.